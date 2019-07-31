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31.07.2019
Интерфакс-АВН

Болтон сообщил об успешном испытании системы ПРО США и Израиля

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Джон Болтон
Джон Болтон.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Вашингтон. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил об успешном испытании системы противоракетной обороны Arrow 3.

"Большие успехи были достигнуты в многолетнем американо-израильском сотрудничестве в области противоракетной обороны. Успешное испытание стало не только важной вехой для национальной безопасности обеих стран, но и способствовало укреплению региональной безопасности на Ближнем Востоке", - написал Болтон в своем твиттере.

К своему сообщению он прикрепил публикацию газеты The Jerusalem Post, в которой рассказывается о серии испытаний системы противоракетной обороны Arrow 3, проводившихся США и Израилем на Тихоокеанском космодроме Аляска в Кадьяке (штат Аляска) в течение 10 дней.

"Впервые такое испытание было проведено за пределами Израиля. При успешном испытании присутствовал посол Израиля в США Рон Дермер", - говорится в публикации.

Отмечается, что система была испытана против целей, аналогичных по поведению современным баллистическим ракетам, разрабатываемым Ираном, и против будущих угроз, с которыми может столкнуться Израиль.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Израиль
Иран
США
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