Болтон сообщил об успешном испытании системы ПРО США и Израиля

Вашингтон. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил об успешном испытании системы противоракетной обороны Arrow 3.

"Большие успехи были достигнуты в многолетнем американо-израильском сотрудничестве в области противоракетной обороны. Успешное испытание стало не только важной вехой для национальной безопасности обеих стран, но и способствовало укреплению региональной безопасности на Ближнем Востоке", - написал Болтон в своем твиттере.

К своему сообщению он прикрепил публикацию газеты The Jerusalem Post, в которой рассказывается о серии испытаний системы противоракетной обороны Arrow 3, проводившихся США и Израилем на Тихоокеанском космодроме Аляска в Кадьяке (штат Аляска) в течение 10 дней.

"Впервые такое испытание было проведено за пределами Израиля. При успешном испытании присутствовал посол Израиля в США Рон Дермер", - говорится в публикации.

Отмечается, что система была испытана против целей, аналогичных по поведению современным баллистическим ракетам, разрабатываемым Ираном, и против будущих угроз, с которыми может столкнуться Израиль.