Войти
31.07.2019
Известия.ru

Япония проявила интерес к программе создания истребителей F-35

85
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Япония выразила заинтересованность в присоединении к программе создания истребителей F-35 в качестве полноправного партнера.

Однако, как сообщила газета Defence News в понедельник, 29 июля, со ссылкой на источники, Пентагон, вероятно, откажет ей в этом.

Издание пояснило, что есть два уровня участия в программе F-35. Первые — партнеры (Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция), а вторые — клиенты, в число которых входит и Япония.

18 июня министерство обороны Японии обратилось в Пентагон с просьбой предоставить информацию о том, как Японии перейти из клиентов в партнеры, пишет "Газета.ру".

Ожидается, что вопрос будет поднят на встрече заместителя министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд с представителями Японии.

Возможный отказ Пентагона от сотрудничества издание объясняет тем, что присоединение Японии к программе приведет к появлению аналогичных просьб от других стран.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил о выводе Анкары из программы по истребителям, а также отметил, что не продаст Турции F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок самолетов грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Дания
Италия
Канада
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Турция
Япония
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
01.07.2019
Запрет на F-35: США оставили Турцию без самолетов
14.05.2019
F-35: пшик молнии
03.07.2018
Интересы оборонной промышленности России и США пересеклись в Турции
02.07.2018
Трамп пообещал Турции предпринять шаги в вопросе поставок F-35
25.06.2018
Как С-400 "сбил" турецкий F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу