Дротики в обойме

Экзотика оказалась слишком дорогой

В 1999 году армия Литвы получила от американских щедрот 40 тысяч М-14. Винтовка эта появилась на свет в 1957-м и даже успела побыть основной в армии США, однако Пентагон остался недоволен надежностью и стрельбой очередями.

М-14 отправили на хранение, позже начали раздавать союзникам по НАТО. А недовольные генералы стали искать замену и запустили программу SALVO, поставив перед конструкторами задачу создать высокоэффективное оружие, способное вести огонь высокой плотности и, будучи снаряженным специальными дуплексными и триплексными патронами, извергать в одном выстреле несколько стреловидных пуль. При этом оружию следовало быть простым, доступным пониманию солдата-срочника.

Исследования показали, что стандартная штурмовая винтовка американской армии под патрон .30-06 стреляла с такой кучностью, что в двухметровый щит с расстояния 90 метров попадала только первая пуля из очереди. Поэтому генералы вполне справедливо полагали: при двух-трех пулях разом вероятность поражения живой силы противника повысится.

Идеи советского оружейника Германа Коробова, создавшего трехствольный автомат с УСМ на одном лафете ("Трехствольный конкурент Калашникова"), оказались созвучны американским конструкторам: помимо экспериментов с новым патроном они разработали двуствольную автоматическую винтовку на основе бельгийской FN\FAL. Два ствола калибра 5,56 миллиметра длиной 23 дюйма были связаны единым ударно-спусковым механизмом и общей газоотводной системой. Затвор на каждый ствол оснастили двумя ударниками и двумя экстраторами. Стреляные гильзы выбрасывались через окна в боковых частях ствольной коробки. По мысли конструктора, при выстреле пороховые газы из стволов будут давить на единый газовый поршень и таким образом готовить следующий залп.

“Скорость пули-дротика могла достигать 1400 метров в секунду”

В бою штурмовая винтовка могла бы стрелять как из обоих стволов одновременно, так и из одного – в таком случае второй магазин не устанавливался. Чтобы не увеличивать стоимость разработки, обошлись стандартными магазинами "бельгийки" FN/FAL. У нее же позаимствовали цевье, прицельные приспособления, приклад и пистолетную рукоятку.

В феврале 1956 года опытный образец Olin/Winchester SALVO Assault Riffle прошел проверку в Спрингфилдском арсенале, а первые стрельбы начались годом позже. Испытатель отстрелял пять патронов очередями из двух стволов на 150 и 300 ярдов. Пули укладывались в круг семь дюймов, максимальное рассеивание на больших дистанциях оказалось не больше 30 дюймов. Автомат показал огневую мощь в три раза большую, нежели при стрельбе из стандартного оружия патронами с одной пулей. Оригинальные дуплексные патроны Т65 были выполнены на основе гильзы стандартного американского патрона 7,62х51 мм (.308 Winchester) c уменьшенным диаметром дульца под калибр 5,56 миллиметра. В гильзу загружался уменьшенный пороховой заряд и две пули – первая, весом 2,26 грамма имела в донце выемку, где удерживалась вторая, весившая 2,65 грамма. Скорострельность из двух стволов достигала 1400 выстрелов в минуту.

Однако винтовку Дженсона, как и автомат Коробова, можно увидеть только в музейной экспозиции.

За программой SALVO Пентагон открыл еще одну – SPIW (Special Purpose Individual Weapon), привлеченные фирмы работали над созданием автомата под стреловидный боеприпас. В октябре 1962 года 42 оружейные компании получили извещения о начале проекта, и уже к декабрю десять фирм представили предложения. После двухмесячного ознакомления с документами образцы AAI (Aircraft Armament Industries) и SPIW Спрингфилдского арсенала (Springfield Armory) были признаны лучшими, два проекта предложены производителями винтовки M14 – компаниями Harrington Richardson (HR) и "Винчестер". С ними в феврале 1963-го заключили контракты на ОКР. Пентагон планировал потратить на проект 21 миллион долларов, военные предполагали получить результат в течение года.

Конструкторы Спрингфилдского арсенала должны были представить комиссии вариант автомата, стреляющего стреловидными подкалиберными пулями. Один из первых делался по модульной схеме, но в 1964 году решили, что оружие будущего нужно разрабатывать в компоновке булл-пап. Патроны подавались из тандемных 60-зарядных коробчатых магазинов, и в этом варианте Springfield Armory SPIW выдавал 1700 выстрелов в минуту с прекрасной настильностью огня и дальностью полета пули при прямом выстреле. Пули-дротики весом 65 граммов, диаметром 1,8 миллиметра и длиной четыре сантиметра изготавливали из стали. Скорость могла достигать 1400 метров в секунду. Однако военные выдвинули требование оснастить автомат еще и подствольным гранатометом, но при этом разработчики должны были втиснуть его, не выходя из ограничений по весу. Пока конструкторы пытались понять, как это можно сделать, время уходило, в Конгрессе прозвучали заявления, что потраченные на изыскания семь лет и 20 миллионов долларов – непозволительная роскошь.

Эффективной замены стандартной штурмовой винтовке М-14 так и не нашли. Чтобы выйти из ситуации, в 1964 году армия США приняла на вооружение винтовку XM16E1 для заполнения временной ниши между снятой с производства M14 и оружием, создаваемым по исследовательским программам.

В ноябре 1966-го программу SPIW закрыли, а 28 февраля 1967 года армия США официально приняла на вооружение винтовку XM16E1 под обозначением US Rifle, 5.56 мм, M16A1. С той поры М-16 выдержала несколько модернизаций. Как видим, нет ничего более постоянного, чем временные решения.

Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (792) за 30 июля 2019 года