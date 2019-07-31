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31.07.2019
Военно-промышленный курьер

Юань вместо доллара

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Китайская финансовая разведка готовится к валютным войнам

Изменения в международной финансовой системе и на рынке валют назревают давно. Китайцы постепенно готовят появление так называемого золотого юаня.

Ряд шагов уже сделан – юань в корзине резервных валют, некоторые страны, в том числе государства Персидского залива, полностью перешли в расчетах на юань, среднеазиатские республики, в частности Казахстан – самая большая из них, подключены к китайской платежной системе China UnionPay. Сейчас юань играет роль региональной валюты, однако в достаточно короткое время – лет через пять – может стать мировым лидером.

Будет ли юань действительно золотым? В КНР растет натуральная корзина резервов, поскольку последние три месяца Пекин планомерно избавляется от американских облигаций государственного долга и наращивает закупки золота, других драгоценных и редкоземельных металлов. Так что вполне вероятно, в обозримой перспективе юань может стать золотым. Именно к этому власти Поднебесной неуклонно стремятся.

“ По самым скромным подсчетам, в мировой экономике циркулирует около 10 триллионов юаней, это примерно 100 триллионов рублей ”

Новый юань будет образцом не только расчета, но и финансовой дисциплины – в Китае наступил период жесткого кредитно-финансового регулирования. Если раньше бизнесу жилось проще, то сейчас такого, чтобы финансовая дисциплина хромала на обе ноги, нет. Большинство кредитно-финансовых учреждений, участвующих в международных проектах миллионами юаней, осуществляют строгий контроль над тем, как расходуются инвестиции. Недаром Центробанк Китая располагает собственными специальными службами, отвечающими за сбор, обработку и анализ информации. По сути это финансовая разведка, работающая непосредственно в самой банковской структуре страны.

Интересно, что в 2019 году ЦБ КНР будет перевыпускать бумажные банкноты. Их заменят купюры с более высокой степенью защиты. То есть бумажные деньги как платежный инструмент не теряют своей актуальности – властям Поднебесной необходимо бороться с подделками своей валюты. Просто так китайцы печатать юани не станут, значит, почувствовали необходимость в таком шаге.

По самым скромным подсчетам, в мировой экономике циркулирует около 10 триллионов юаней, это примерно 100 триллионов рублей. Такой объем денежной массы в обороте нужно поддерживать и самое главное – укреплять статус самой валюты. Постепенно все больше государств, так или иначе согласившихся участвовать в китайском стратегическом геоэкономическом проекте "Один пояс – один путь", будут переходить на юань или на взаиморасчеты в национальных валютах. Главный вопрос развития этого процесса состоит в скорости реагирования законодателей каждого конкретного государства и их финансовых институтов. Как мы знаем на собственном примере, в России далеко не все банки могут вести операции в юанях, не говоря уже о расчетах в национальных валютах.

Многое зависит и от подключения наших банков к китайской платежной системе, а это очень важно для бизнесменов средней руки, которые уже могут проводить в КНР оперативные некрупные платежи и пользоваться кредитными картами, которые воспринимаются китайскими банкоматами.

Что интересно – на оплату в юанях перешли именно страны, добывающие ресурсы. И это, с моей точки зрения, сегодня самый главный успех китайской политики и дипломатии. Так что благодаря такому продвижению юаня доллар постепенно, шаг за шагом теряет привлекательность. Китайским бизнесменам стало невыгодно использовать долларовые расчеты с иностранными партнерами – на обменных курсах теряется выгода. Это очень серьезно, поскольку сегодня первая экономика мира находится на Востоке.

В чем привлекательность юаня для иностранцев? Располагая этой валютой и счетами в китайских банках, они могут очень быстро покупать в КНР необходимые товары благодаря развитой системе платежей. Экспансии юаня способствует и продвижение интернет-площадок, подобных известной всему миру торговой компании Alibaba, благодаря которым люди из-за границы могут приобретать товары по сниженным ценам. А это, повторюсь, расширяющееся продвижение юаня в мир.

Вряд ли это понравится Вашингтону, так что вполне вероятно, мировые финансы и экономику потрясут валютные войны. Но юань способен выйти из них победителем.

Заголовок газетной версии – "Юань – могильщик доллара".


Максим Казанин, кандидат политических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (792) за 30 июля 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Кредитование
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Казахстан
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Россия
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