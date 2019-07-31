Ложная цель со сложной судьбой

В 2022 году Пентагон подпишет контракт на новейшую крылатую ракету

Long Range Stand Off (LRSO) – новейшая стратегическая крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ), ныне находящаяся в стадии разработки эскизного проекта, должна до 2030 года заменить весь арсенал устаревших КР AGM-86В.

В 2017-м Raytheon и Lockheed Martin получили отдельные контракты от Министерства обороны и ВВС США. Каждой компании для доработки технологий и снижения рисков (Technical Maturation and Risk Reduction, TMRR) выделено по 900 миллионов долларов. Обозначения YAGM-180A и YAGM-181A присвоены прототипам КР Raytheon и Lockheed Martin соответственно. В 2022-м Министерство обороны США на конкурсной основе выберет один из проектов для инженерно-технической и производственной разработки (Engineering, Manufacturing and Development, EMD).

Развитие нового поколения КРВБ можно отследить с января 1968 года, когда ВВС США разработали тактико-технические требования к ракете – ложной цели для защиты бомбардировщиков от советских ЗРК и истребителей-перехватчиков под названием SCAD (Subsonic Cruise Aircraft Decoy). SCAD должна была стать ракетой-мишенью, которая имитировала бы бомбардировщики на экранах РЛС, имея такую же ЭПР, для введения в заблуждение систем ПВО противника. По сути это было продолжением проекта ложной цели-имитатора ADM-20 Quail. На стадии формирования концепции выяснилось, что SCAD может быть оснащен ядерной боеголовкой, и название изменили на Subsonic Cruise Armed Decoy. С началом полномасштабной разработки в июле 1970 года ракета получила обозначение ZAGM-86A вместо прежнего SCAD. Однако стоимость электронных систем для программы SCAD резко возросла, и в июне 1973-го проект был закрыт – стало ясно, что экономически более выгодно разработать чисто ударную крылатую ракету без возможности двойного назначения.

“ Планы предусматривали 2500 ракет AGM-129, но пострадали от окончания холодной войны ”

После отмены программы SCAD ВВС США немедленно запустили новую программу разработки КРВД в ядерном оснащении, используя SCAD в качестве отправной точки. В сентябре 1974 года с фирмой Boeing был заключен контракт на разработку новой ракеты. Обозначение AGM-86A сохранилось, поскольку новая ракета ALCM была по сути вооруженным имитатором SCAD. AGM-86A имела длину всего 4,3 метра (14 футов) и поэтому могла применяться с тех же внутрифюзеляжных револьверных пусковых установок CSRL (Common Strategic Rotary Launcher), что и AGM-69 SRAM. Тестовый пуск AGM-86A состоялся в марте 1976-го, а первый полет с полностью функционирующей системой управления выполнен в сентябре того же года. AGM-86A имеет инерциальную навигацию Litton P-1000 вместе с системой McDonnell Douglas AN/DPW-23 TERCOM (Terrain Contour Matching).

В 1977 году стартовал проект JCMP (Joint Cruise Missile Project): на базе КР AGM-86A было решено разработать ракету с увеличенной вдвое дальностью полета, получившую обозначение AGM-86B. Одной из главных целей являлась максимальная унификация перспективных КР, разрабатываемых для нужд ВВС и ВМФ США. Для оснащения надводных кораблей и атомных подводных лодок ВМС США фирмой Raytheon разрабатывалась КР BGM-109A "Томагавк". При реализации программы JCMP было принято решение об установке на BGM-109A и AGM-86B единой системы коррекции траектории по изображению рельефа местности AN/DPW-23 корпорации McDonnell Douglas и малогабаритного двухконтурного реактивного двигателя Williams F107-WR-100. Была осуществлена частичная унификация термоядерной боевой части будущих КР – обе ракеты оснащены модификациями ЯЗУ W-80. AGM-86B имеет длину 6,32 метра, наибольшая ширина трапециевидного корпуса – 0,693 метра, размах крыльев – 3,65 метра, стартовый вес – 1458 килограммов. Дальность полета – 2500 километров. Тестовый пуск КР AGM-86B состоялся в августе 1979-го, а два года спустя ракета поступила на вооружение.

AGM-129 ACM (Advanced Cruise Missile) – первая малозаметная стратегическая крылатая ракета – поступила на вооружение только бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Первоначально планировалось полностью заменить ею AGM-86 ALCM, но ограниченное финансирование привело к закупке менее 500 ракет.

Исследования ВВС США по новой крылатой ракете со стелс-характеристиками начались в 1982 году, когда стало ясно, что AGM-86 ALCM будет слишком легко обнаруживаться новейшими системами противовоздушной обороны СССР. В 1983-м General Dynamics получила контракт на разработку новой ракеты AGM-129A ACM. Тестовый пуск состоялся в июле 1985 года, а в июне 1990-го первые серийные ракеты поставлены в ВВС США. AGM-129A оснащена турбовентиляторным двигателем Williams F112 и такой же термоядерной боеголовкой W-80-1 переменной мощности, что и AGM-86B. Максимальная дальность полета ракеты – 3700 километров. Длина – 6,35 метра, стартовый вес – 1680 килограммов. Полуторакратного увеличения дальности полета ракеты AGM-129A удалось добиться благодаря более высокой топливной экономичности двигателя Williams International F112-WR-100. Первоначальные планы предусматривали производство до 2500 ракет AGM-129, но вскоре количество было сокращено до 1460, а затем и до 1000. Как и многие другие оружейные программы, ACM пострадала от окончания холодной войны. В 1992 году ВВС США объявили о прекращении производства ракеты после выпуска 460 единиц, последняя была доставлена заказчику в 1993-м. В 2007 году AGM-129 сняты с вооружения.

Массогабаритные характеристики новых ракет LRSO останутся прежними, такими же, как у старых AGM-86, поскольку ракета должна уместиться на ПУ CSRL, то есть вес – не более 1800 килограммов, общая длина – максимум 6,4 метра.

Двигателем для LRSO будет турбовентиляторный Williams International F112-WR-100. Других, подходящих для ракет такой размерности, нет и не предвидится. Разработка нового двигателя – длительный и дорогостоящий процесс.

Совершенно очевидно, что Raytheon, как наследница General Dynamics, будет делать ракету на основе конструкции AGM-129 ACM, но только на современной технологической базе, а Lockheed Martin – на базе AGM-158C LRASM. Наверняка на ракете будет использован турбовентиляторный Williams International F-107-WR-105 (на базе Williams F112) для достижения требуемой дальности.

План ВВС США по закупке 1000–1100 КР LRSO даст увеличение общего количества КРВБ более чем на 40 процентов по сравнению с текущим запасом в 575 ракет ALCM. Оснащенная ядерной боеголовкой W80-4, LRSO будет интегрирована в системы не только бомбардировщиков B-52H, которые в настоящее время единственные носители ALCM. 20 B-2A и бомбардировщики следующего поколения В-21 также получат новые ракеты, по 16 на самолет.

"Это оружие модернизирует воздушную часть ядерной триады, расширит наши возможности", – заявила секретарь ВВС США Хизер Уилсон (Heather Wilson).

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (792) за 30 июля 2019 года