Военные шасси ОАО "Минский завод колёсных тягачей" разработки 2014-2019 годов

На веб-ресурсе "Машинный парк" опубликован небезынтересный материал Дмитрия Гладких "Ударная пятилетка. Военные шасси МЗКТ разработки 2014-2019 гг. Краткий дайджест армейских новинок Volat" о современных военных разработках шасси ОАО "Минский завод колёсных тягачей" (МЗКТ).

Бронированная машина МЗКТ-490100 Volat V1 (cлева) и грузовой автомобиль МЗКТ-5002 в новом исполнении (справа) производства ОАО "Минский завод колёсных тягачей" (МЗКТ) (с) mpark.pro

МЗКТ празднует 65-летие. Всю богатую историю не беремся рассказывать, ввиду огромного массива материала. Зато рассмотрим период 2014-2019 годов. Благо, эта пятилетка была ударной. Особенно в области военных разработок. О них и поговорим.

Пожалуй, никогда прежде в истории марки Volat не было такого количества новых разработок, созданных в столь небольшой (по историческим меркам) отрезок времени.

01. И никогда прежде у МЗКТ не было такого прорыва в дизайне. Собственный новый стиль Volat Line позволил привести к единому знаменателю внешний вид множества вариантов совершенно разных кабин. Получилось круто и стильно. Браво!

Автомобили МЗКТ сегодня - техника совершенно разных классов. Для удобства восприятия рассмотрим новинки именно по классам.

Наследники Легенды №543

543-е шасси - абсолютная классика завода. Рама с Z-образными лонжеронами и торсионная независимая подвеска - главные особенности его ходовой части. Такая концепция была создана более 60 лет назад и, похоже, будет актуальна еще столько же. Начнем с новых машин, рама и подвеска которых сконструированы именно по этому принципу.

02. На всякий случай напомним, что такое Z-образные лонжероны и торсионные рычаги.

03. Да-да, это новая машина. Пятиосник с внешностью 543-го называется МЗКТ-790915. Создан в 2016 году "в интересах иностранного заказчика". Других подробностей завод не раскрывает.

МЗКТ-7930, больше известный как "Искандеровское шасси", также остается хитом завода. Появились новые модификации, в частности пятиосная версия МЗКТ-793002 "в интересах МО РФ" и версия с новой ГМП.

04. Кстати, вы знали, что "Искандеры" есть не только у России, но и у Армении?

Российская же армия завершает серьезное переоснащение и на шасси МЗКТ-7930 в РФ сейчас имеется много различных военных спецмашин, не только "Искандеры". Комплектации шасси семейства МЗКТ-7930 для разных систем не сильно, но отличаются.

05. В качестве одного из примеров военного разнообразия на шасси МЗКТ-7930 - самоходные пусковые установки К340П подвижного берегового ракетного комплекса 3К55 "Бастион-П". Служат они на Черноморском, Тихоокеанском, Северном и Балтийском флотах ВМФ РФ. А еще такие есть у Вьетнамского народного флота вооружённых сил Вьетнамской Народной Армии Социалистической Республики Вьетнам, а также у Военно-морских сил Сирии.

Самое новое оружие на шасси МЗКТ-7930 - белорусский ракетный комплекс "Полонез". Это был первый случай, чтобы МЗКТ-7930 поступили на вооружение МО РБ, а сам комплекс был эксклюзивом для белорусских военных, пока не состоялась первая экспортная поставка "Полонезов".

06. Эту систему купил Азербайджан. У шасси специальная "азербайджанская комплектация". Называется МЗКТ-793000-313. Отличается некоторыми усиленными конструктивными элементами и шинами Michelin вместо отечественных.

07. Шасси МЗКТ-790918 с новой каркасно-металлической просторной двухрядной кабиной - еще один потомок МАЗ-543. Его разработали в 2014 году также "в интересах инозаказчика", которого сам МЗКТ не называл до тех пор, пока...

08. Пока сам "инозаказчик" не представил свою систему на выставке IDEF-2017 в Стамбуле. Теперь уже не секрет, что МЗКТ-790918предназначалось для монтажа новейшего турецкого 610-мм артиллерийского ракетного комплекса Khan разработки компании Roketsan.

09. В состав комплекса Khan входят также транспортно-заряжающая машина и кабина управления. Шасси для них тоже делал МЗКТ. Для кабины управления - МЗКТ-500400 (4х4) и МЗКТ-600600 (6х6) для ТЗМки. У них классическая рама и мосты, они не родственники МАЗ-543.

10. Новый тягач-танковоз МЗКТ-742960-011 (разработка 2015 года) также был создан "в интересах инозаказчика". Кабину разработали оригинальную, каркасно-металлическую двухрядную, чтобы вмещать экипаж бронемашин. Позже появилась и гражданская версия такого тягача.

11. Трейлер МЗКТ-820400 для этого тягача - также новинка. Его погрузочная длина - 12,75 м. Грузоподъемность - 56 т. На фото загрузка нештатная. Вообще он должен перевозить две единицы бронетехники одновременно. Отсюда и такая длина.

12. А этот МЗКТ-741351 - вершина мирового танковозостроения. На фото он в двухзвенном варианте, но вообще он трехзвенный. Заказ Объединенных Арабских Эмиратов. Автопоезд настолько интересный, что достоин отдельного рассказа.

Все вышеописанные варианты превышают дорожный габарит, имеют торсионную независимую подвеску. Но есть в гамме МЗКТ и техника, вписывающаяся в дорожный габарит 2,55 м по ширине.

В дорожном габарите

О некоторых военных вариантах МЗКТ-6527 мы уже упоминали. Но есть и другие.

13. Во-первых, на шасси этого семейства впервые смонтировано оружие. Израильские зенитные ракетные комплексы Barak-8 на шасси МЗКТ-6527 установил Азербайджан.

14. Азербайджан же разместил на этих шасси и оперативно-тактический ракетный комплекс LORA. Также израильского производства.

15. У белорусских военных появилась новая станция тропосферной связи Р-432 "Горизонт" на шасси МЗКТ-652730-012. Премьера состоялась на выставке MILEX-2019.

16. Еще одна премьера MILEX-2019 - мобильная РЛС обнаружения маловысотных целей Роса-РБ-М. Прежде мачты с такими возможностями были стационарными. Белорусское ОАО "КБ Радар" сделало мобильный вариант. Шасси - МЗКТ-652730-050.

17. В состав этой РЛС, помимо антенной машины, входит и кабина управления на этом же шасси.

Семейство тактических грузовиков

Это совершенно новое семейство, также вписывается в габарит 2,55 м по ширине, но трансмиссия и подвеска здесь принципиально другие.

18. Мы подробно рассказывали о конструкции таких машин.

19. Серийно ни трехосник МЗКТ-6001, ни четырехосник МЗКТ-6002 пока не изготавливаются, зато, напомним, МЗКТ выпускает их компоненты, в частности ходовые модули, на которых базируется, например, российский MRAP-броневик Урал Тайфун-У.

Фото Виталия КУЗЬМИНА

Свой вариант "шишиги" (МЗКТ-5002) завод также относит к семейству тактических грузовиков и постоянно модернизирует.

20. В частности, по заказу МО РБ была создана новая модификация МЗКТ-500200-030 для транспортировки 120-мм миномета 2Б-23 "Нона-М1" и его расчета.

21. "Малыш" МЗКТ-5002 также недавно обрел и новый дизайн в стиле Volat Line. Свежие поставки осуществляются в новом дизайне, в том числе и на экспорт. На фото именно экспортный вариант.

Семейство легких броневиков

Легкие броневики - еще одно совершенно новое направление деятельности МЗКТ. Об основных особенностях и первых спецверсиях мы рассказывали.

22. Но уже появились новые. В частности, многофункциональный разведывательный комплекс БРДМ-4Б (слева) и комбинированная радиостанция Р-186 "Богатырь-2" (справа). Обе - разработки ГНПО "Агат Системы управления" и обе - премьеры MILEX-2019.

23. Всякого дополнительного оборудования на БРДМ-4Б, конечно, уйма.

Корпусные шасси

Темой корпусных шасси МЗКТ занимается уже минимум 12 лет, но в рассматриваемый период появились и новые версии.

24. Например, вариант МЗКТ-692230 предназначен для монтажа пусковой установки 2П25 зенитного ракетного комплекса 2К22 "Квадрат МА"(модернизированный советский "Куб"). Такие стоят на вооружении Мьянмы.

Как выглядит ЗРК "Тор" на таких шасси, наши читатели уже имели возможность видеть, но на корпусных шасси МЗКТ монтируют и более тяжелый ЗРК "Бук". Если быть точным - вариант Бук-М2Э. Такие Россия поставляет на экспорт.

25. В частности, Бук-М2Э имеются на вооружении армии Венесуэлы.

Свою версию модернизированного "Бука" на MILEX-2019 представили и белорусы. НПООО "ОКБ ТСП" настолько глубоко провело модернизацию, что от исходного советского "Бука" здесь почти ничего не осталось. Новая версия называется Бук-МБ3К. Для монтажа самоходной огневой установки и пуско-заряжающей установки МЗКТ разработал совершенно новое четырехосное корпусное шасси МЗКТ-692250.

26. Вот так выглядит самоходная огневая установка 9А318К.

27. А так пусковая заряжающая установка 9А319К.

Шасси для бронемашин сторонних производителей

Есть у МЗКТ теперь и такое направление деятельности. Речь о проектировании шасси для бронеавтомобилей сторонних производителей. О нем совсем не рассказывают подробностей, но оно существует.

28. Слева шасси МЗКТ-500300 разработки 2015 года, справа - МЗКТ-600400 2017 года. Подробности о заказчиках этих проектов не разглашаются. Известно лишь, что они иностранные.

Многоосные шасси для РВСН

Работы "в интересах войск стратегического назначения" также ведутся. Но здесь все традиционно овеяно тайной, так что особых подробностей нет. Есть новые модели шасси, а вот для каких они систем - пока закрытая информация.

29. Шестиосник МЗКТ-792910-011 - один из примеров таких разработок. Шасси изготовлено в 2016 году "в интересах МО РФ". Других подробностей не разглашают.

Специальный прицепной состав

Прицепы и полуприцепы - тоже тема МЗКТ. Если транспортными трейлерами завод занимается давно, то трейлеры - носители оружия - новый вид продукции. Хотя как новый...

30. Полуприцеп МАЗ-938 был разработан еще при царе Горохе, но в новой реинкарнации МЗКТ-938Р0-010 стал базой для транспортно-пусковой установки 5П73?2БМ модернизированного ЗРК "Печора?2БМ". Такие стоят на вооружении Туркменистана.

Мы только кратко "пробежались" по основным военным новинкам МЗКТ за последнюю пятилетку, но даже это количество уже отлично иллюстрирует широту размаха, с которой ведется деятельность в конструкторских бюро этого предприятия.

Еще раз с юбилеем, уникальный завод!