Оригинал взят у коллеги dambiev в В Индонезию доставлены два отремонтированных в Белоруссии истребителя Су-30МК

28 июля 2019 года на авиабазу ВВС Индонезии "Султан Хасануддин" после завершения технического обслуживания и ремонта на ОАО "558 АРЗ" (Барановичи, Республика Беларусь) доставлены два истребителя Су-30МК (бортовые номера TS-3001 и TS-3002) Военно-воздушных сил этой страны.

По информации издания Scramble Magazine истребители модернизированы до уровня Су-30МК2.

Самолеты прибыли на ремонт в Барановичи в марте 2017 года и должны были быть возвращены заказчику в сентябре 2018 года.