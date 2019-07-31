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31.07.2019
bmpd.livejournal.com

В Индонезию доставлены два отремонтированных в Белоруссии истребителя Су-30МК

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Оригинал взят у коллеги dambiev в В Индонезию доставлены два отремонтированных в Белоруссии истребителя Су-30МК

28 июля 2019 года на авиабазу ВВС Индонезии "Султан Хасануддин" после завершения технического обслуживания и ремонта на ОАО "558 АРЗ" (Барановичи, Республика Беларусь) доставлены два истребителя Су-30МК (бортовые номера TS-3001 и TS-3002) Военно-воздушных сил этой страны.

По информации издания Scramble Magazine истребители модернизированы до уровня Су-30МК2.

Самолеты прибыли на ремонт в Барановичи в марте 2017 года и должны были быть возвращены заказчику в сентябре 2018 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индонезия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
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