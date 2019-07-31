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31.07.2019
Известия.ru

Задание вслепую: ВДВ готовят самую масштабную высадку за 38 лет

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Воздушно-десантные войска в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории. В маневрах, назначенных на сентябрь, примут участие подразделения нескольких бригад и дивизий ВДВ. В ходе учений будет отрабатываться оперативное усиление группировки российских войск, а также действие легких сил и высадка парашютных и вертолетных десантов в условиях горно-равнинной местности. Впервые с советских времен экипажи военно-транспортной авиации и десантники до последнего не будут знать, в какой район они направятся.

Воздушно-десантные войска в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории. В маневрах, назначенных на сентябрь, примут участие подразделения нескольких бригад и дивизий ВДВ. В ходе учений будет отрабатываться оперативное усиление группировки российских войск, а также действие легких сил и высадка парашютных и вертолетных десантов в условиях горно-равнинной местности. Впервые с советских времен экипажи военно-транспортной авиации и десантники до последнего не будут знать, в какой район они направятся.

Как рассказали источники "Известий" в Минобороны, массированная высадка пройдет в рамках отработки одного из эпизодов стратегических учений "Центр-2019". Подразделениям крылатой гвардии предстоит совершить перелет на дальнее расстояние и десантироваться на определенные руководителем маневров площадки. После этого они должны захватить и уничтожить ряд объектов условного противника. Дальнейшая задача бойцов ВДВ — захват полевого аэродрома, на который будут приземляться самолеты военно-транспортной авиации (ВТА).

Без команды не знать

Главное нововведение предстоящих маневров заключается в том, что экипажи самолетов ВТА и личный состав подразделений ВДВ узнают координаты района высадки лишь в момент отдачи боевого приказа. Пилоты должны будут в режиме реального времени проложить маршрут и точно зайти на площадку по назначенным ориентирам. А десантникам предстоит приземлиться на незнакомой местности и найти способ выйти на объекты "противника".

За всю историю российской крылатой пехоты масштабные маневры с высадкой "вслепую" проводились только один раз — в 1981 году. Оперативно-стратегические учения армии и флота СССР прошли с 4 по 12 сентября и долгие десятилетия оставались непревзойденными по количеству задействованных сил и средств. В них были задействованы 100 тыс. человек и почти все рода войск. Кульминацией маневров стала высадка 7-й воздушно-десантной дивизии на одном из полигонов под Минском.

Для подготовленных пилотов задача прибыть в неизвестный район особой сложности не представляет, считает экс-замглавкома ВВС, Герой России генерал-полковник Николай Антошкин.

— Когда я служил в разведывательной авиации, нам ставили задачи прямо в воздухе: в таком-то квадрате обнаружить "противника" и передать его координаты, — рассказал он "Известиям". — Для транспортной авиации найти площадку приземления в каком-то районе — не проблема. Нужно лишь рассчитать направление и скорость ветра и внести коррективы.

Во время операции новые задачи могут возникнуть внезапно и пилоты должны быть готовы к этому: на учениях им предстоит работать в условиях, приближенных к реальным, отметил генерал.

Удар с неба

Массовое десантирование является одним из самых сложных элементов боевой подготовки, который требует четкого планирования. Для организации выброски нескольких тысяч военнослужащих будут привлечены десятки самолетов военно-транспортной авиации, которые поднимутся в воздух с разных аэродромов. К площадке десантирования они подойдут в сопровождении истребителей. Контроль воздушной обстановки будут вести самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У и самолет управления и ретрансляции Ил-22.

— Как правило, с одного аэродрома взлетает батальон, усиленный подразделениями боевого обеспечения, — пояснил "Известиям" зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. — Организовать одновременную высадку таких крупных сил — тяжелый труд. Все эти вопросы годами отрабатывались, и все организационные моменты понятны командирам всех уровней. Это требует полной отдачи — как бы ни был отлажен механизм, люди есть люди и от сбоев никто не застрахован.

Эксперт отметил, что сейчас ВДВ возвращаются к практике применения массированного десанта на важных направлениях.

— Чтобы добиться успеха, необходимо сосредоточить в одном месте большие резервы и иметь перевес над противником, — подчеркнул он.

Во время массовой высадки отрабатываются различные тактические приемы. Главная цель — сокращение времени пребывания бойцов в зоне возможного поражения. Как правило, это достигается за счет уменьшения дистанции между самолетами, которые проводят десантирование. Это требует от всех экипажей и от каждого бойца максимально четких действий. Малейшая задержка грозит ЧП — например, схождением двух парашютистов.

11 июля десантники провели своего рода репетицию маневров. Около двух с половиной тысяч военнослужащих Новороссийской десантно-штурмовой дивизии на парашютах высадились в восточной части Крыма. Личный состав дивизии из 40 самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками десантировался с высоты 600 м на две площадки — "Найманская" и "Охчи-Оба". Они считаются одними из самых сложных, так как находятся вблизи моря.

Стратегические учения "Центр-2019" пройдут в нескольких регионах страны с разными климатическими условиями. В частности, несколько важных этапов маневров запланированы в Арктике: на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады. Сейчас для учений готовится инфраструктура, создаются портовая и причальная зоны для переброски войск.

В прошлом году в стратегических учениях "Восток-2018" впервые принимали участие соединения ВДВ нового типа. Опытной площадкой для отработки тактики стала 31-я десантно-штурмовая бригада (ДШБр). Это экспериментальное соединение, состоящее из двух аэромобильных батальонов, которые передвигаются на вертолетах. По итогам маневров было принято решение включить подразделения армейской авиации в штатную структуру соединений ВДВ.

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