Войти
31.07.2019
ТАСС

Arianespace перенесла запуск Ariane 5 с двумя спутниками на 6 августа

89
0
0
Пуск ракеты Ariane 5
Пуск ракеты Ariane 5 с Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Reuters

Ожидается, что 2 августа будет составлен отчет о готовности миссии, на его основе которого будет приниматься решение о старте или переносе

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель Ariane 5 с двумя телекоммуникационными спутниками стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане 6 августа. Об этом сообщила в понедельник компания Arianespace. Ранее старт ракеты был запланирован на 24 июля.

"В третий за этот год полет Ariane 5 Arianespace выведет на орбиту два телекоммуникационных спутника своих давних клиентов: Intelsat 39 оператора связи Intelsat и EDRS-C, основанный на государственно-частном партнерстве Европейского космического агентства (ЕКА) и Airbus", - говорится в сообщении для прессы.

Согласно опубликованному графику, окно запуска назначено на 16:30 - 18:51 по местному времени (22:30 - 00:51 мск). Ожидается, что 2 августа будет составлен отчет о готовности миссии, на основе которого будет приниматься решение о своевременном старте или его переносе.

Ранее запуск Ariane 5 с этими спутниками, запланированный изначально на 24 июля, был отложен в связи с неудачным запуском ракеты Vega. Она должна была вывести на орбиту военный спутник Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), но из-за сбоя в работе двигателя второй ступени не смогла выйти на расчетную высоту и упала в Атлантический океан.

Спутник Intelsat 39 призван обеспечивать широкополосный доступ в интернет, а также передачу видеосигнала для трансляций в Африке, Европе, Азии, а также на Ближнем Востоке. Он придет на смену Intelsat 902, который был выведен на орбиту в 2001 году. Оснащенный передатчиками C- и Ku- диапазонов, он расположится на 62 градусе восточной долготы.

Аппарат EDRS-C станет вторым звеном в системе космической связи SpaceDataHighway, разработанной Airbus Defence and Space. Она подразумевает оптическую передачу данных при помощи лазерного терминала со скоростью 1,8 гигабита в секунду.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
ОАЭ
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Airbus
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
ИТ
Похожие новости
16.07.2019
Европейская спутниковая система Galileo. История и характеристики
24.06.2019
Arianespace планирует запустить в июле разведывательный спутник для ОАЭ
07.02.2019
Новая дыра Роскосмоса: "Союз" подвел французов
29.01.2018
Европейский конкурент "Протона" впервые за 15 лет промахнулся
24.06.2015
Ракета Vega с украинским двигателем в пятый раз стартовала с космодрома Куру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу