В Подмосковье создадут центр военно-патриотического воспитания молодежи

В министерстве обороны прорабатывают план создания на территории подмосковного парка "Патриот" центра военно-патриотического воспитания молодежи. Как рассказали в ведомстве "Российской газете", центр будет называться "Авангард".

Это слово в военные "расшифровали" по буквам: Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность, России Дозор. Звучит, быть может, несколько высокопарно, но именно эти качества надеются привить обучающимся в центре школьникам.

В министерстве обороны еще раз раз подчеркнули, что не ставят перед собой задачи готовить из мальчишек будущих солдат. Для этого в стране существуют специализированные стректуры, в частности, школы и клубы ДОСААФ. А в таких местах, как центр "Авангард", собираются воспитывать настоящих патриотов России, людей, определяющих будущее страны и, при необходимости готовых защитить ее от агрессоров.

Впервые о планах строительства "Авангарда" зявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов. Он сообщил: оборонное ведомство совместно с правительствами Москвы и Московской области создаст в Одинцовском районе круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания школьников.

- С этого года мы постепенно будем внедрять эту систему на территории парка "Патриот", где будут реализовываться передовые педагогические идеи и образовательные технологии в военно-патриотической сфере, - заявил генерал.

Он объяснил, как может выглядеть подготовка ребят в новом центре. По словам Картаполова, в течение учебного года юноши-старшеклассники будут на неделю приезжать в "Авангард" для прохождения учебных сборов по основам военной службы. А во время каникул для школьников, начиная с 10-летнего возраста, в этом центре станут организовывать тематические военно-патриотические смены, где ребят будут знакомить со спецификой службы в разных видах и родах войск.Каждый мальчишка в течение 12 дней сможет почувствовать себя и танкистом, и моряком, и летчиком, и десантником. Для этого в "Авангарде" установят современные интерактивные тренажеры и симуляторы.

Но прежде организаторам строительства нового центра необходимо решить массу различных вопросов: начиная с того, где и как размещать приглашенных в "Авангард" ребят, как устроить их питание, заканчивая подбором для них наставников и инструкторов.

Вопрос с финансированием этого проекта вроде бы уже решен: в СМИ писали, что большую часть расходов возьмут на себя власти столицы и Подмосковья. Сообщалось также, что первый камень в строительство "Авангарда" могут заложить уже 1 сентября нынешнего года.

В центре "Авангард" каждый мальчишка в течение 12 дней сможет почувствовать себя и танкистом, и моряком, и летчиком, и десантником

Место для центра выбрано не случайно. Подмосковный парк "Патриот" уже стал своеобразной Меккой для любителей армейской техники и военных шоу. Кроме того, в "Патриоте" любой желающий может прыгнуть с парашютом, пострелять из боевого оружия, полетать и поездить на бронетехнике. На территории в 5 тысяч гектаров раскинулись интерактивные композиции, музеи, деловые, выставочные, культурно-развлекательные и гостиничные комплексы.

Военно-прикладной технический парк стал постоянно действующей площадкой для демонстрации возможностей современного вооружения и военной техники, а также для проведения показательных выступлений армейских подразделений. Лучшего места для сбора школьников вряд ли подыщешь.

Юрий Гаврилов