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30.07.2019
Военное обозрение

Обсуждается фото обитаемой капсулы Т-14 "Армата" с "неубиваемыми" тумблерами и МПЛ

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Дозированные факты о танке Т-14 "Армата", который в скором времени должен поступать в войска, появляются в режиме общего доступа. В сети опубликован кадр из обитаемого отсека (капсулы) новейшего российского танка.

Источник изображения: Военный осведомитель, ТК "Звезда"

По большому счёту, кадры из этой капсулы публиковались и раньше, но теперь несколько другой ракурс. Это даёт повод для обсуждения того, что же располагается внутри "Арматы", столь ожидаемой на вооружении ВС России.

После появления кадра в социальных сетях пользователи обсуждают жидкокристаллические экраны в капсуле расположения экипажа. В частности, отдельные пользователи задаются вопросом о том, почему в качестве технологического решения все мониторы не объединили в монопанель.

На самом деле, мониторы размещены в защищённых рамках с элементами управления. Эти рамки, в частности, позволяют снизить уровень механического воздействия на экраны, например, при попадании по танку того или иного боеприпаса, при его подрыве на мине. Крупная жидкокристаллическая монопанель, лишённая элементов управления (помимо сенсорных, цифровых), имеет куда больше шансов выйти из строя целиком. Тогда экипаж становится, что называется, слеп.

Обращают на себя внимание элементы обитаемой капсулы Т-14 "Арматы". В частности, это "неубиваемые" тумблеры освещения с режимами "ВКЛ" и "ВЫКЛ". Регулировка мягких кресел с высокой степенью амортизации позволяет членам экипажа удобно использовать элементы управления, находящихся на различных плоскостях, включая верхнюю.

Малая пехотная лопатка (МПЛ) в бронеотсеке добавляет особого колорита новейшему российскому танку.

Те самые - защищённые экраны с выводом визуальной информации

Источник изображения: Военный осведомитель, ТК "Звезда"

По первому изображению можно сделать вывод о толщине верхнего бронированного листа новейшего российского танка.

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