Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео

В Сети появилось видео испытаний бронежилетов для российского спецназа. На кадрах участники испытаний имитируют боевые условия, стреляя друг в друга боевыми патронами в упор.

Видео опубликовано на YouTube-канале компании Raidgear. На кадрах демонстрируются тактические испытания произведенных фирмой МВС бронежилетов. Спецназовцы стоят недалеко друг от друга и стреляют в тело. Стрельба ведется боевыми патронами. В том числе имитируется боевая ситуация.

Компания сообщает, что до 1 декабря 2019 года занимается выполнением государственного контракта.

По данным Telegram-канала "Военный Осведомитель", в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из российских регионов.

Отметим, что для военных в России применяют бронежилет "Ратник-2", который способен выдержать 10 попаданий снайпера.

Сергей Гурьянов