Россия и Иран могут провести учения в районе Ормузского пролива

Стороны также ведут переговоры по усилению взаимодействия в Каспийском море, сообщил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади

ТАСС, 29 июля. Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива. Об этом заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади в понедельник в интервью иранскому агентству IRNA.

"Ожидается, что совместные российско-иранские учения пройдут в скором времени в Индийском океане. Учения могут пройти и в северной части Индийского океана, в том числе в Ормузском проливе", - сказал Ханзади.

Он также сообщил, что российская и иранская стороны ведут переговоры по усилению взаимодействия в оборонной сфере в Каспийском море.

Контр-адмирал Ханзади находится в России с трехдневным визитом по приглашению командования российских ВМС.