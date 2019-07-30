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30.07.2019
ТАСС

Россия и Иран могут провести учения в районе Ормузского пролива

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Военные учения Ирана в Ормузском проливе
Военные учения Ирана в Ормузском проливе.
Источник изображения: © REUTERS / Fars News/Hamed Jafarnejad

Стороны также ведут переговоры по усилению взаимодействия в Каспийском море, сообщил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади

ТАСС, 29 июля. Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива. Об этом заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади в понедельник в интервью иранскому агентству IRNA.

"Ожидается, что совместные российско-иранские учения пройдут в скором времени в Индийском океане. Учения могут пройти и в северной части Индийского океана, в том числе в Ормузском проливе", - сказал Ханзади.

Он также сообщил, что российская и иранская стороны ведут переговоры по усилению взаимодействия в оборонной сфере в Каспийском море.

Контр-адмирал Ханзади находится в России с трехдневным визитом по приглашению командования российских ВМС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Иран
Россия
Проекты
Военные учения
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