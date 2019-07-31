В Швеции задались вопросами о доминировании в Арктике

По мере потепления климата Арктика становится все более привлекательной территорией для освоения её природных ресурсов, пишут журналисты из шведского издания Aftonbladet. Многие страны обращают все больше внимания на этот макрорегион Земли. Большинство из них претендует на природные ресурсы арктических недр, но главный игрок в этом регионе – Россия.

Источник изображения: Минобороны РФ

Шпицберген, как пишет издание, норвежский архипелаг. Однако его не охраняет норвежский военный флот, а только суда береговой охраны, так как эти острова – демилитаризованная зона, статус которой закреплен Шпицбергенским трактатом 1920 года. Исходя из условий вышеупомянутого документа, эти северные острова отошли норвежской короне, но вести дела тут могут все страны, подписавшие пакт.

Однако до недавнего времени эти широты с суровым климатом не были столь привлекательными. Поэтому помимо норвежцев свое присутствие на Шпицбергене обозначила только Россия, у которой тут есть собственное поселение - посёлок Баренцбург, а также еще два законсервированных на будущее - Пирамида и Грумант.

Правда, с изменением климата привлекательность этих северных земель возрастает - с каждым градусом потепления средних температур в этих краях. Несмотря на то, что условия обитания тут все еще достаточно суровые, у многих развитых государств есть средства и технологии по разработке природных недр арктических земель и шельфов. А это, на минуточку, порядка десяти процентов от всех запасов нефти и четверть всего природного газа.

Многие страны активизировались в этом направлении. Так, нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп отменил распоряжение своего предшественника Барака Обамы, запрещающее пробное бурение на Аляске. А в России запустили новое газодобывающее предприятие на Ямале, СПГ которого расходится по всему миру, включая страны Старого света и Восточной Азии. При этом не только природные богатства делают Арктику все желаннее. Таяние льдов значительно сблизило Европу и Азию: по Северному морскому пути.

Такая экономическая и техногенная гонка в Арктике вызывает тревогу у "зеленых", так как любая утечка нефти здесь приведет к экологической катастрофе всего региона. Неудивительно, что и милитаризация этих территорий тоже будет только усиливаться. У России в арктической зоне уже здесь есть гражданские поселения с четырьмя миллионами жителей. А ультрасовременная военная база с контингентом из 150 солдат и офицеров на Земле Франца Иосифа восхищает своей технической оснащенностью – тут есть даже полноценная взлетная полоса и аэробаза, пригодная для истребителей, пишут шведские журналисты.

Последнее время на Крайний Север посматривает и Китай в надежде добыть себе кусочек этого снежно-ледяного торта. Поднебесная анонсировала себя в качестве "околоарктического государства" и собирается интегрировать Арктику в современный Шелковый путь. Более того, Пекин построил научно-исследовательские станции на Шпицбергене и в Исландии, обозначив тем самым свое присутствие в этих северных широтах.

Активизацию интернациональной деятельности на арктических просторах отметил и Ким Хольмен, директор международного отдела Норвежского полярного научно-исследовательского института на Шпицбергене и в Тромсё. Он сказал, что в последнее время к нему зачастили американские конгрессмены и китайские госчиновники. Все заинтересованы в присутствии своих стран в Арктике.

При этом конкурентная борьба различных претендентов на локальные ресурсы постоянно обостряется. Пока все спорные вопросы удавалось решать мирным путем за столом переговоров Арктического совета, сформированного в 1996 году. Но арктическое противостояние обостряется, и США начинают активно выступать против присутствия Китая в этой географической зоне Земли.

Тем не менее, по экспертным оценкам шведского издания, только РФ крепко стоит на ногах в Арктических льдах: именно у России самый развитый ледокольный флот в мире, что обеспечивает ей бесспорное доминирование в здешних водах. Соединенные Штаты безнадежно отстали в этом вопросе от Российской Федерации. Даже у Швеции больше ледоколов, чем у Штатов, резюмируют журналисты Aftonbladet.