США рассчитывают на обширный диалог с Россией по вопросам нераспространения

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. США рассчитывают на широкий диалог с Россией по вопросам нераспространения, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"У нас с ними (русскими - ред.) стратегический диалог. Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения. Надеемся, что Китай присоединится к нам в этом обсуждении. Мы считаем, что сегодня Китай должен быть частью таких договоренностей", - сказал он, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.

США планируют 2 августа выйти из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под предлогом того, что Россия якобы создала ракету, нарушающую его условия. Москва подобные обвинения отрицает и обвиняет Вашингтон в ряде нарушений этого документа.

Кроме того, пока нет официальной позиции США по поводу продления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Вашингтон выразил желание подключить к обсуждению дополнений к договору Китай, который, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не будет вести такие переговоры. СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

После встречи президентов России и США на полях саммита G7 диалог по стратегической стабильности получил новый стимул. В частности, прошла встреча на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств в Женеве. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, США на этой встрече не отреагировали должным образом на предложения обсудить продление ДСНВ. Сдвигов по теме ДРСМД на встрече тоже не произошло.