Эксперт предсказал многолетний переход военной авиации РФ на Су-57

Российская военная авиация будет переходить на истребители пятого поколения Су-57 не одно десятилетие, рассказал "Известиям" директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, контракт Минобороны на приобретение истребителей Су-57 встраивается в рамки процесса перевооружения российской армии.

Ранее стало известно, что Су-57 запустили в серийное производство. Уже подписан контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов.

На сегодняшний день заказ на 76 машин устраивает Минобороны, отметил военный эксперт, однако в будущем российский истребитель пятого поколения станет "командным пунктом" для беспилотной воздушной армии.

"Сама платформа этого истребителя постоянно совершенствуется, а недавно стало известно, что Су-57 уже используется в качестве летающей лаборатории для отработки систем будущих российских БПЛА проекта "Охотник", — пояснил военный политолог.

Он подчеркнул, что ВКС России помимо новейшего Су-57 продолжают пополняться и боевыми самолетами других марок.

Среди них модернизированные МиГ-31 и новые Як-130, а также самолеты семейств Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.

То, что компания "Сухой" начала производство Су-57, подтвердили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс.

Истребитель Су-57 может развивать скорость до 2600 км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.