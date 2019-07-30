Войти
30.07.2019
Известия.ru

Эксперт предсказал многолетний переход военной авиации РФ на Су-57

299
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российская военная авиация будет переходить на истребители пятого поколения Су-57 не одно десятилетие, рассказал "Известиям" директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, контракт Минобороны на приобретение истребителей Су-57 встраивается в рамки процесса перевооружения российской армии.

Ранее стало известно, что Су-57 запустили в серийное производство. Уже подписан контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов.

На сегодняшний день заказ на 76 машин устраивает Минобороны, отметил военный эксперт, однако в будущем российский истребитель пятого поколения станет "командным пунктом" для беспилотной воздушной армии.

"Сама платформа этого истребителя постоянно совершенствуется, а недавно стало известно, что Су-57 уже используется в качестве летающей лаборатории для отработки систем будущих российских БПЛА проекта "Охотник", — пояснил военный политолог.

Он подчеркнул, что ВКС России помимо новейшего Су-57 продолжают пополняться и боевыми самолетами других марок.

Среди них модернизированные МиГ-31 и новые Як-130, а также самолеты семейств Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.

То, что компания "Сухой" начала производство Су-57, подтвердили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс.

Истребитель Су-57 может развивать скорость до 2600 км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
22460 Охотник
МиГ-31
ПАК ФА
Су-25
Су-30
Су-34
Су-35
Як-130
Компании
Сухой ПАО
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
21.08.2013
Вышли из пике
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.07 05:34
  • 51
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 30.07 04:58
  • 47
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 02:57
  • 2
В России испугались турецкого TF-X после поставок С-400
  • 30.07 00:44
  • 110
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 29.07 22:58
  • 2
Мина на Главном военно-морском параде в 2018 году
  • 29.07 22:30
  • 26
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.07 20:48
  • 14
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 19:59
  • 15
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 29.07 19:44
  • 1
Франция обвинила Россию в "ослеплении" западных спутников
  • 29.07 19:18
  • 2
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 29.07 19:05
  • 116
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 29.07 19:02
  • 7
"Армате" добавили целей
  • 29.07 18:53
  • 24
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 29.07 18:15
  • 4
Роскосмос инициирует переговоры о запрете испытаний противоспутникового оружия
  • 29.07 17:27
  • 4
Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн