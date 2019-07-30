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30.07.2019
Lenta.ru

Россиян оставят без OneWeb

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Источник изображения: Изображение: OneWeb

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала британской глобальной системе широкополосного спутникового интернета OneWeb в частотах для работы в России, сообщил "Коммерсантъ" замминистра связи Олег Иванов.

По его словам, против выделения частот выступили все члены госкомиссии. Наиболее вероятной причиной отказа называется позиция силовиков, которые опасаются невозможности контролировать западного оператора.

Издание отмечает, что место OneWeb в России может занять глобальная многофункциональная инфокоммуникационная спутниковая система (ГМИСС) "Эфир", на создание которой в настоящее время пока не найдены инвесторы.

В феврале гендиректор "Гонца" Дмитрий Баканов сообщил, что отношение Федеальной службы безопасности (ФСБ) к развертыванию системы OneWeb на территории России обусловлено необходимостью выполнения "набора стандартных регуляторных требований к иностранным спутниковым системам".

В мае 2018 года заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям компании РКС ("Российские космические системы") Евгений Нестеров заявил, что реализация российского проекта спутникового интернета "Эфир", который призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink, потребует около 300 миллиардов рублей.

В рамках проекта OneWeb в июне 2015 года "Роскосмос" заключил контракт с европейским космическим перевозчиком Arianspace, предусматривающим доставку космических аппаратов спутниковой связи на орбиту при помощи ракет "Союз-2".

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