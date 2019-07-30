Минометы "Нивам" не помеха

На полигоне "Поливно" Ульяновского соединения ВДВ (31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада) прошло тактическое учение артиллерии с боевой стрельбой.

Командиры артиллерийских и противотанковых подразделений отработали элементы тактического боя с боевой стрельбой по уничтожению группировки незаконных вооруженных формирований условного противника и его бронированной техники с соблюдением повышенной маневренности и скрытности, сообщила группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Артиллерийские подразделения в составе гаубичных, минометных и противотанковых подразделений, совместно с вертолетами армейской авиации, десантировали посадочным способом специальные автомобили "Нива" с 82-мм минометами "Поднос" и "УАЗ" со 120-мм минометами "Сани".

Для внезапности боевые расчеты минометов загрузили орудия со специальными автомобилями "Нива 4х4" и "УАЗ" в вертолеты Ми-26 и совершили переброску орудий на указанные позиции. Остальной личный состав десантировался посадочным способом на вертолетах Ми-8АМТШ. После десантирования расчеты артиллерии развернули свои орудия для боевой стрельбы и по целеуказанию своих командиров уничтожили бронированную технику намеченного противника из минометов, 122-мм гаубиц Д-30 и установок ПТУР "Корнет".

В ходе учения было задействовано более 300 военнослужащих-десантников и около 50 единиц специальной техники с артиллерийским вооружением. А так же, более 15 единиц вертолетов армейской авиации.