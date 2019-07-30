Вооруженный взгляд: Китай обновил оборонную доктрину

Китай в Белой книге оценил угрозы, исходящие от США

Китай обновил "Белую книгу" по вопросам самообороны, в которой изложена политика в области безопасности. КНР, несмотря на все противоречия с США, не отказывается от сотрудничества с Вашингтоном, однако отмечает тесную связь, которая складывается у Пекина в военном сотрудничестве с Москвой. Как именно и когда Китай планирует превратить свою армию в вооруженные силы мирового уровня, разбиралась "Газета.Ru".

В основную часть "Белой книги" Китая, представленной на днях, включены шесть разделов, среди которых, в частности, - положение в области международной безопасности, оборонная политика КНР в новую эпоху, цели и задачи Народно-освободительной армии Китая в XXI веке, национальная оборона и НОАК в процессе реформ, необходимые расходы Китая на национальную оборону.

Это уже 10-я "Белая книга" по вопросам обороны, которую правительство Китая публикует с 1998 года, и первая всеобъемлющая, выпущенная после 18-го съезда Коммунистической партии Китая в 2012 году, особо подчеркивает агентство "Синьхуа". Предыдущая редакция китайской "Белой книги" была опубликована в 2015 году.

Объем новой версии издания составляет 27 тыс. китайских иероглифов. В качестве приложений добавлены десять таблиц по таким темам, к примеру, как расходы Китая на оборону и деятельность в области международного сотрудничества.

В китайском документе подчеркивается, что Пекин не стремится к мировому лидерству, военной экспансии или созданию зон собственного влияния, но готовится к середине века превратить свои вооруженные силы в армию "мирового уровня".

Кроме того, Китай намерен сотрудничать с Вашингтоном, несмотря на все противоречия, но особо тесное партнерство у Пекина складывается с Москвой. При этом Китай стал единственной ядерной державой, которая включила в свою оборонную доктрину призыв отказаться от ядерных арсеналов.

"Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности", - говорится в "Белой книге".

Последний официальный документ Китая в области обороны предупреждает об усилении глобальной конкуренции, поскольку крупные державы перенастраивают свои стратегии в области безопасности и военных действий, чтобы получить стратегические преимущества.

С точки зрения Пекина, движения за независимость в Тайване, Тибете и Синьцзяне представляются "угрозами национальной безопасности и социальной стабильности Китая". Сообщается, что с 2014 года Народная вооруженная полиция Китая приняла участие в ликвидации 1588 террористических группировок и аресте свыше 12 тыс. террористов на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В то же время, Пекин подверг резкой критике правительство Тайваня - острова самоуправления, который Китай рассматривает как свою отколовшуюся провинцию. В "Белой книге" отмечается, что Тайвань "пошел дальше по пути сепаратизма, наращивая усилия по разрыву связи с материком в пользу постепенной независимости, усиления враждебности, конфронтации и иностранного влияния. Пекин еще раз заявил, что "Китай решительно выступает против неправильной практики и провокационных действий американской стороны в отношении продажи оружия Тайваню".

Китай не дает обещаний не использовать военную силу в вопросе объединения с Тайванем.

Указывается, что Китай готов применить все необходимые меры для защиты своего суверенитета. При этом подчеркивается, что применение военной силы не направлено против народа Тайваня, а только против внешнего вмешательства и "малой группы сепаратистов".

В "Белой книге" неоднократно упоминаются действия Вашингтона, при этом отмечается, что "США участвуют в технологических и институциональных инновациях в целях достижения абсолютного военного превосходства".

В китайском документе фиксируется, что "США скорректировали свои стратегии национальной безопасности и обороны и приняли одностороннюю политику". "Это спровоцировало и усилило конкуренцию между основными странами, значительно увеличило расходы на оборону, потребовало дополнительных мощностей в ядерной, космической, кибернетической и противоракетной обороне и подорвало глобальную стратегическую стабильность", - подчеркивается в документе.

В Пекине также увидели опасность в укреплении региональных военных альянсов. Увеличение боевого и численного состава группировок вооруженных сил союзников США в регионе КНР расценивает как "усложнение региональной безопасности",

в очередной раз заявив, что "развертывание системы ПРО THAAD в Республике Корея (РК) со стороны США серьезно подорвало региональный стратегический баланс и интересы стратегической безопасности стран региона".

В "Белой книге" также затронуты региональные американские союзники. При этом в документе отмечается, что "Япония скорректировала свою военную политику и политику безопасности и, соответственно, увеличила свой вклад, тем самым становясь более внешне ориентированной в своих военных усилиях", в то время как "Австралия продолжает укреплять свой военный союз с США и свое военное участие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом в вопросах безопасности Канберра находится в поиске своей большей роли".

Вместе с тем Пекин "активно и должным образом регулирует свои военные отношения с США в соответствии с принципами неконфликтности, отсутствия конфронтации, уважения и взаимовыгодного сотрудничества".

В документе обращается внимание на растущую дружбу между Пекином и Москвой: "военные отношения между Китаем и Россией продолжают развиваться на высоком уровне, обогащая китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство по координации действий в новой эпохе, и что они играют важную роль в поддержании глобальной стратегической стабильности".

Укрепляющиеся военные связи между Москвой и Пекином были ясно продемонстрированы в последние дни, когда состоялся первый совместный российско-китайский воздушный патруль, состоящий из бомбардировщиков и самолета ДРЛО и К в воздушном пространстве между союзниками США, вызвав ответные действия южнокорейских и японских истребителей.

Значительная часть "Белой книги" посвящена структурным реформам Народно-освободительной армии Китая. К 2035 году должна в общих чертах завершиться модернизация организационной структуры, вооружений, оснащения и военной теории армии. К середине века планируется "превратить НОАК в армию мирового уровня".

Как уточняется в Белой книге, расходы на оборону в процентах от ВВП снизились с пикового значения в 5,43% в 1979 году до 1,26% в 2017 году. Сегодня Китай занимает шестое место в мире по оборонным расходам по отношению к ВВП (после США, России, Индии, Великобритании и Франции) и второе место в мире по расходам в абсолютном значении. Военный бюджет Китая в 2019 году составил $177,6 млрд.

В "Белой книге" говорится, что военные расходы Китая будут расти умеренными темпами, несмотря на то что "существует большой разрыв между военными расходами и нуждами по обеспечению национальной безопасности и суверенитета", Китай не собирается участвовать в гонке вооружений, все военные расходы "прозрачны и целесообразны", хотя Пекин сталкивается с серьезными вызовами в обеспечении территориальной целостности, морских интересов и прав.

"Китай в настоящее время все еще отстает от России по некоторым направлениям, в частности, по авиационным и ракетным двигателям, подводным лодкам, крылатым ракетам, но это отставание стремительно сокращается. И есть все основания полагать, что в самом недалеко будущем НОАК, действительно, станет одной из самых мощных армий мира",

- рассказал в беседе с "Газетой.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Помимо всего прочего, по словам собеседника издания, КНР постепенно превращается в мощного игрока на мировом рынке оружия, уверенно занимая нишу недорогого и качественного вооружения.

Отдел "Армия"