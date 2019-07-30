ВВС Колумбии намерены заменить истребители "Кфир"
ЦАМТО, 29 июля. Военно-воздушные силы Колумбии рассматривают предложения США, Испании и Швеции в рамках программы замены устаревших боевых самолетов.
По информации анонимных источников Reuters, стоимость проекта замены около 20 истребителей "Кфир" C-12 израильского производства, которые Колумбия закупила три десятилетия назад, может составить более 1 млрд. долл.
В настоящее время командование ВВС Колумбии проводит оценку предложенных самолетов JAS-39C/D "Грипен", "Тайфун" и F-16. По результатам анализа правительству Колумбии будут представлены предложения о покупке.
Несмотря на то, что в целом ВВС Колумбии удовлетворены возможностями "Кфир", срок службы их конструктивных элементов истекает, стоимость обслуживания и поставки запасных частей растет. Это привело к принятию решения о замене самолетов. ВВС Колумбии проводили предварительный анализ технических, эксплуатационных и логистических факторов для определения вариантов замены "Кфир" более четырех лет.
Хотя оборонные расходы Колумбии ограничены, президент страны Иван Дуке Маркес заявил, что выступает за модернизацию парка военной техники ВС страны.
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