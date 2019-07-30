Генерал-полковник Сергей Рудской провел в Москве брифинг по ситуации в Сирии

ЦАМТО, 29 июля. США ведут подготовку крупного вооруженного формирования боевиков в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в ходе брифинга для журналистов в Москве.

По его словам, в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования и ряда мелких групп боевиков.

"Общая численность боевиков достигает 2700 человек", – сообщил Сергей Рудской.

Он пояснил, что часть боевиков, прошедших подготовку в Эт-Танфе, перебрасывается вертолетами ВВС США за Евфрат.

"Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии. Их задачами является проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований. Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль", – подчеркнул Сергей Рудской.

Ниже опубликованы (с небольшими сокращениями) тезисы выступления генерал-полковника Сергея Рудского в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Разгром крупных террористических формирований позволил в декабре 2017 года завершить активные боевые действия Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.

На территорию России были выведены техника и вооружение, не входящие в состав наших баз в Хмеймиме и Тартусе.

Численный состав российской группировки войск сокращен и доведен до установленного штата баз, достаточного для выполнения задач.

Российская авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ "Тартус" функционируют в повседневном режиме. Группировка ВКС России в Сирии проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки, находится в готовности к выполнению задач по противодействию терроризму.

Полеты авиации сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки.

В условиях стабилизации обстановки в Сирии продолжается масштабная программа по налаживанию мирной жизни и возвращению беженцев. Возрождается промышленное производство и сельское хозяйство, восстанавливаются школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры, отстраиваются жилые кварталы.

Для оказания помощи сирийскому народу и координации данной работы в России и Сирии созданы межведомственные координационные штабы. Во взаимодействии с Организацией Объединенных Наций они решают вопросы по возвращению беженцев и обеспечению их всем необходимым.

За прошедший год в Сирию из Иордании и Ливана вернулись 329 тысяч 610 человек.

На фоне процесса восстановления мирной жизни в подконтрольных сирийским властям провинциях, с июня наблюдается обострение обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

В рамках Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года в тесном взаимодействии с турецкими коллегами ведется работа по ее нормализации.

Российской стороной обеспечивается функционирование турецких наблюдательных постов внутри зоны деэскалации, патрулирование и проводка конвоев.

В тоже время боевики террористической группировкой "Хайат Тахрир Аш-Шам" не прекращают обстрелы населенных пунктов и позиций правительственных сил. Предпринимают регулярные попытки атак переднего края обороны сирийских подразделений.

Напомню, что группировка "Хайат Тахрир-Аш-Шам" – это сменившая имя международная террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра", являющаяся сирийским филиалом "Аль-Каиды".

За последние четыре месяца жертвами нападений, минометных и артиллерийских обстрелов террористов с территории Идлибской зоны деэскалации стали 110 сирийских военнослужащих и 65 мирных жителей. Более 240 сирийских военных и 100 гражданских лиц получили ранения.

Кроме того, террористы не прекращают попытки организовать атаки авиабазы "Хмеймим". Для этого ими используются реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты в ударном исполнении. Очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации были предприняты боевиками 17 и 21 июля этого года. Средствами ПВО российской авиабазы эти атаки были отражены.

Участились атаки на позиции правительственных войск.

Вчера в 5:40 и 6:10 террористами были предприняты две массированные атаки на позиции сирийской армии в районах населенных пунктов Кафер-Яхуд и Джалама. На каждом из направлений действовали отряды до 300 боевиков при поддержке до 5 танков, до 10 бронемашин и до 20 пикапов.

Эти атаки были отбиты сирийскими правительственными войсками при поддержке авиации ВКС России.

Всего с 12 июня 2019 г. террористы совершили 324 обстрела и 17 раз предприняли попытки наступления на позиции, используя при этом танки и артиллерию.

В настоящее время средствами разведки фиксируются скрытная переброска и сосредоточение боевиков в юго-западной части зоны деэскалации. Не менее 500 террористов "Хайат Тахрир-аш-Шам" передислоцированы из северных районов провинции Идлиб. Проводится подготовка к наступательным действиям.

Также у бандформирований отмечается увеличение количества средств огневого поражения иностранного производства, в том числе реактивных систем залпового огня.

Во взаимодействии с турецкими коллегами мы принимаем меры по выявлению и точечному уничтожению огневых средств террористов, их техники, вооружения и складов с боеприпасами.

За последние полтора месяца в юго-западной части зоны деэскалации Идлиб точечными ударами уничтожено 11 танков, 17 БМП, 12 реактивных систем залпового огня, 29 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также 3 склада, на которых находились более 40 беспилотных летательных аппаратов.

Хочу подчеркнуть, что к поражению российской авиацией принимаются только заранее разведанные цели, положение которых неоднократно перепроверяется по не менее, чем трем независимым каналам. Все удары носят исключительно прицельный и точечный характер.

В последнее время со стороны террористов и обеспечивающих их деятельность организаций развязана дезинформационная кампания по дискредитации действий России в Идлибской зоне деэскалации. Утверждается, что российская авиация якобы наносит удары по мирным жителям и социально значимым объектам.

Все подобные голословные обвинения основаны на лжи псевдоспасателей из числа так называемых "Белых касок", многократно и с поличным уличенных в провокациях, изготовлении фальшивок и сотрудничестве с террористами.

С помощью постановочных кадров они распространяют фейковые сообщения об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам. <…>

Вызывает сожаление тот факт, что представители авторитетных международных структур и организаций в очередной раз становятся жертвами легкопроверяемой лжи террористов, используя подготовленные ими фальшивки и непроверенную информацию для выдвижения ничем не подкрепленных обвинений.

Отдельно остановлюсь на ситуации в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь", которые находятся на территории Сирии, незаконно оккупированной Соединенными Штатами Америки.

На сегодняшний день из лагеря "Рукбан" в зоне Эт-Танф благодаря совместным усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирии выведено 17 тысяч 458 человек, большинство из них – женщины и дети. Значительная часть беженцев уже вернулась в места постоянного проживания в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-Эз-Зор. Остальные находятся в специально развернутых лагерях временного размещения в районе Дамаска, где для них созданы все необходимые бытовые условия и предоставлено качественное медицинское обслуживание.

В настоящее время российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с профильными структурами Организации Объединенных Наций и Сирийского Красного Полумесяца ведется работа по организации возвращения в свои дома оставшихся беженцев из "Рукбана".

К сожалению, вернуться смогут далеко не все. Сотни, если не тысячи, людей навсегда останутся в могилах, наскоро вырытых прямо за забором этого палаточного города. Снимки, сделанные с наших спутников, достаточно красноречиво об этом свидетельствуют.

Главная вина за эти смерти мирных жителей лежит на Соединенных Штатах, долгое время отказывавшихся что-либо предпринимать для разрешения тяжелейшего гуманитарного кризиса в "Рукбане".

Однако США не признают своей ответственности за бедственное положение беженцев на территории оккупированной ими зоны Эт-Танф.

Более того, в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир ас-Саура" и ряда мелких групп боевиков для так называемой "Армии арабских племен". Общая численность боевиков достигает 2700 человек.

Часть боевиков, прошедших подготовку в Эт-Танфе, перебрасывается вертолетами ВВС США в Заевфратье.

Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии.

Их задачами является проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований. Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль.

На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке Соединенными Штатами Америки создан подобный "Рукбану" лагерь "Эль-Холь", в котором содержатся 75 тысяч человек. В основном это женщины и дети.

Вопреки всем призывам международной общественности США даже не пытаются решать проблемы выживания людей в этом практически не пригодном для жизни, а по сути, концентрационном лагере.

Подконтрольный США регион Заевфратья пребывает в состоянии разрухи, населенные пункты лежат в руинах, в них отсутствуют электро- и водоснабжение, жителям недоступна медицинская помощь, не функционируют социальные учреждения.

Традиционные хозяйственные связи населения обоих берегов Евфрата разорваны, сотни тысяч людей находятся на грани выживания.

С 1 июня по 29 июля этого года на подконтрольных США и возглавляемой ими коалиции территориях Заевфратья зафиксировано свыше 300 террористических актов, в результате которых убито 205 и ранено 154 бойца союзных Вашингтону "Сирийских демократических сил", погибло 20 и получило ранения 16 мирных жителей.

Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье.

В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает 3500 человек.

Организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак", расположенных на восточном берегу Евфрата. Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии.

Значительная часть доходов от контрабанды углеводородов расходуется на содержание незаконных вооруженных формирований, подкуп шейхов арабских родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений.

Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ.

Значительную озабоченность вызывают и непрекращающиеся поставки Соединенными Штатами в Заевфратье вооружений и военной техники. В обмен на помощь в контрабанде нефти США "накачивают оружием" как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга.

Все это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе.

Данная ситуация вызывает обоснованное недовольство населения Сирии. На восточном берегу Евфрата практически ежедневно проходят акции протеста против американской оккупации.

Сложившаяся обстановка заставила лидеров всех местных общин собраться 20 июня этого года в городе Алеппо на экстренное заседание Конгресса народов Заевфратья.

На данном мероприятии выдвинуты требования в поддержку восстановления территориальной целостности Сирии, вывода незаконно присутствующих на ее территории иностранных военных контингентов и незамедлительного принятия мер к восстановлению единой экономики страны.

В этих условиях полагаем, что для наших американских коллег целесообразно отказаться от санкционного режима и реально содействовать политическому урегулированию в рамках единого сирийского государства.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации внимательно отслеживает обстановку на всей территории Сирии и намерен регулярно информировать российскую и зарубежную общественность о происходящих там событиях".