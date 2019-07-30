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30.07.2019
ТАСС

Для участников конкурса "Морской десант" на Балтфлоте приготовят национальные блюда

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Болельщики команды армии Ирана. Архивное фото
Болельщики команды армии Ирана. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Для команды из Ирана ведется приготовление блюд из продуктов халяль, отметили в пресс-службе Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Российские повара, обслуживающие участников международного конкурса "Морской десант" из Ирана, освоили приготовление для них блюд по исламским традициям. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Балтийского флота, принимающего эти соревнования.

"Принимающей гостей стороной для военнослужащих, исповедующих ислам, закуплены продукты и создано специальное меню. Для команды из Ирана ведется приготовление блюд из продуктов халяль, которые были произведены по мусульманской традиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, специально для военнослужащих из этого государства оборудована молельная комната, в которой они могут совершать намаз, добавили в пресс-службе.

Характерные для национальной кухни рецепты используются и для приготовления блюд для военнослужащих из двух других участвующих в конкурсе "Морской десант" государств - Китая и Венесуэлы, подчеркнули на флоте.

Питание для участников соревнований спланировано из трех-четырех блюд, имеется шведский стол с продуктами азиатской, латиноамериканской и европейской кухни. К столу также будут подавать вегетарианские блюда, свежие овощи и фрукты.

Международном конкурс "Морской десант" пройдет с 3 по 17 августа на полигоне Балтийского флота Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря в рамках Армейских международных игр - 2019.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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