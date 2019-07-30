"Град Свияжск" атаковал условного противника во время праздника ВМФ на Волге

Посетители военно-морского парада в Астрахани с восторгом отзываются о впечатляющем представлении, развёрнутом у набережной во время празднования дня ВМФ России. Меняющая своё главное место дислокации с Астрахани на Каспийск КФл (Каспийская флотилия) показала свою силу и мощь на глазах у десятков тысяч зрителей, пришедших в жаркий июльский день на берег Волги.

Источник изображения: topwar.ru

Проход малого ракетного корабля "Град Свияжск" перед судном контроля физических полей СФП-95

Один из наиболее зрелищных элементов праздничного представления – атакующий противника малый ракетный корабль "Град Свияжск" проекта 21631 "Буян-М". Головной корабль серии на ходу использовал универсальную корабельную установку А190 "Универсал" калибром 100 мм, которая выполнена с использованием технологий малой заметности для средств обнаружения противника. Раскатистые звуки (пусть и холостых) выстрелов с борта корабля, который осенью 2015 года наносил удары крылатыми ракетами "Калибр" по базам террористов в Сирии, произвели особое впечатление на собравшихся.

Источник изображения: topwar.ru

На этом фоне на Волге разворачивалась операция против морских пиратов, осуществивших захват судна. В операции принимали участие подразделения морской пехоты ВМФ РФ, катера Береговой охраны и не только.

Источник изображения: topwar.ru

Стрельбы, освобождение судна от вооружённых морских пиратов, выступления бойцов морской пехоты, дымовые завесы, преодоление водной преграды БТРами, вышедшими с десантных катеров, - всё это части военно-морского праздника КФл.

Источник изображения: topwar.ru

Не обошлось и без исторической части, когда с борта парусной яхты "Санкт-Петербург" астраханцев и гостей города поздравил образ императора Петра Великого. Именно Пётр I в своё время в Астрахани собрал мощный флот для отстаивания интересов государства Российского на Каспии и прикаспийских территориях.