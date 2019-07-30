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30.07.2019
Независимое военное обозрение

Пекин утверждает, что его самолеты 5-го поколения значительно превосходят американские F-35

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Скриншот из видеоматериала телеканала cctv.com
Скриншот из видеоматериала телеканала cctv.com.

Китайские истребители-невидимки J-20 впервые показаны мировой прессе с боевыми бортовыми номерами

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые опубликовали фотографию многофункционального истребителя-невидимки J-20 с бортовым номером, указывающим, что самолет уже принадлежит боевому подразделению, а не испытательной группе или предприятию разработчику и производителю, проводящему испытание машины.

На самом деле фотография с красноречивой подписью "Истребитель ВВС J-20", а также заявление о расширении боевых и технических возможностей этого самолета пятого поколения были опубликованы почти неделю назад, в прошлую среду. Но информация об этом событии распространилась только сейчас.

Так в чем же суть происшедшего? Ранее на всех фотоизображениях и в видеоматериалах фигурировали машины с бортовыми номерами, начинающимися с "семерки", а это означало, что данный борт принадлежит структуре, ответственной за проведение испытаний. В нашем случае на фото изображен J-20 с хвостовым номером 62001. И это первый раз, когда J-20 был замечен с бортовым номером, начинающимся с "шестерки" (точнее, начинающимся с другой цифры, кроме "семерки"). А это значит, что самолет принадлежит боевому подразделению.

Более того, по первой цифре можно определить, авиации какого округа передан данный самолет. Согласно традиции ВВС НОАК, цифры, начинающиеся с "6" означает, что J-20 входит в состав авиационного парка одной из воздушных частей Восточного командования НОАК, которое развернуто против Тайваня и баз 7-го Флота США. И еще это говорит о том, что данный J-20 уже находится на боевом дежурстве. К слову, еще в феврале 2018 года ВВС НОАК объявили о приеме J-20 на вооружение, но до сих пор ни одной фотографии самолетов пятого поколения J-20 с "боевым" бортовым номером опубликовано не было. Программа Центрального телевидения Китая Weihutang, которая всецело посвящена военным вопросам, сообщила об этом событии в пятницу.

По словам китайских аналитиков, публикация фотографии J-20 с "6" на хвосте также указывает на то, что летчики боевых подразделений уже освоили этот истребитель. Китайский эксперт по ВВС и противовоздушной обороне Фу Цяньшао заявил в воскресенье китайскому англоязычному изданию "Глобал таймс", что программа полетов в боевой части значительно отличается от таковой в испытательной части. Конечно же, в ходе испытаний машины тестируются в экстремальных режимах, таким образом, определяются границы из конкретных возможностей. Но в целом программа полетов в испытательном отряде носит индивидуальный характер. В боевых подразделениях в центре внимания находится тактическая практика, сказал Фу, отметив, что здесь определяющей частью полетных планов являются действия самолетов в боевых порядках и ведения боя как против воздушного, так и против наземного или морского противника. Конкретнее, чем в испытательной программе, осваиваются противоракетные маневры и вопросы взаимодействия с другими самолетами, различного назначения, с другими подразделениями ВВС и с подразделениями других видов Вооруженных сил. Фу считает, что J-20 сейчас значительно превосходит американский F-35 по техническим и боевым качествам.

Кстати, J-20 занесен в последнюю белую книгу Китая по обороне как одно из новых высокотехнологичных вооружений, уже введенных в эксплуатацию китайскими военными. Фу сказал, что самолет будет серийно производиться и в дальнейшем совершенствоваться. По его словам, двигатели самолета, его аэродинамический дизайн, системы оружия и электроники, включая радар, авионику и систему управления полетом, спроектированы так, что они могут подвергаться улучшениям на протяжении еще долгого времени.

По прогнозам аналитиков, J-20 будет представлен публике в полете над площадью Тяньаньмэнь в Пекине во время парада в честь 70-й годовщины основания Народной республики 1 октября.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Великобритания
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-35
J-20
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