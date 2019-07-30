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30.07.2019
Российская газета

Начался серийный выпуск истребителя пятого поколения Су-57

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Источник изображения: rg.ru

В России началось серийное производство малозаметного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на брошюру, выпущенную к 80-летию ОКБ Сухого.

В документе сказано, что многофункциональный авиационный комплекс, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей, запущен в серийное производство в 2019 году. С Минобороны РФ подписан долгосрочный контракт на поставку более 70 самолетов.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что военное ведомство заказало 76 истребителей пятого поколения. Выпуском самолетов занимается авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Пока строевые машины будут отправяться в войска с двигателями первого этапа - им штатно оснащают Су-35, готовится вариант и для Су-30, - однако на госиспытания истребитель выйдет уже с новыми моторами. Они сейчас завершают программу тестов. После успешных испытаний новые двигатели получат все строевые Су-57.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения
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