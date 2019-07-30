Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"

Армия США подтвердила проектирование и разработку нового семейства боеприпасов: они будут использоваться как в перспективных штурмовых винтовках, так и в пулеметах.

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ВС США разрабатывают новое семейство перспективных боеприпасов калибра 6,8 мм. В настоящее время контрактный отдел армии ищет потенциальных подрядчиков, способных наладить систему производства и логистику поставок этих патронов.

Согласно имеющейся информации, семейство боеприпасов следующего поколения будет включать патроны для поражения как незащищенных, так и защищенных целей, учебный боеприпас, трассирующие патроны, невидимые для объектов обстрела, а также катриджи с боеприпасами-маркерами для совместных тренировок подразделений.

Источники в министерстве обороны США подтвердили данную информацию в интервью изданию Shooting Illustrated.

Мы работаем с нашими отраслевыми партнерами над созданием как наиболее точного и эффективного оружия и боеприпасов с использованием новейших материалов и технологий. На данный момент могу сообщить, что высшее руководство выбрало калибр 6,8 мм для наших перспективных систем стрелкового вооружения.

- пояснил представитель армии США полковник Курт Томпсон.

Считается, что боеприпасы калибра 6,8 мм могут оказаться более эффективны, чем стоящие сейчас на вооружении патроны калибра 5,56. Лоббисты данного боеприпаса утверждают, что перспективный калибр по своим характеристиками сочетает лучшие качества 7,62 и промежуточных боеприпасов. Беря от первых убойную силу, от вторых новый боеприпас берет меньший вес.

Главный калибр "винтовки будущего"

Предполагается, что новый боеприпас будет использован как в разработке прототипов "винтовки будущего" (NGSW-R) – она должна прийти на смену карабинам M4/M4A1, так и при конструировании следующего поколения оружия поддержки подразделения (NGSW-AR) - оно должно заменить пулеметы M249.

Уитни Уотсон, старший менеджер подразделения систем малого калибра Northrop Grumman, сообщил, что для обеспечения себя нужным количеством 6,8-миллиметровых патронов армия собирается построить новый производственный комплекс на территории военного завода по производству боеприпасов в Лейк-Сити (штат Миссури).

Выпуск боеприпасов начнется после того, как армия завершит разработку перспективного стрелкового оружия, разработает новый патрон и построит производственный комплекс.