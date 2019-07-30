В либеральной прессе заявили о "потерях российской ЧВК" в Сирии

Либеральная пресса России выходит с материалами, в которых в очередной раз рассказывается якобы о гибели представителей частной военной компании из РФ в Сирийской Арабской Республике. Материал выдаёт "Новая газета". Та самая "Новая", которая несколько дней назад села в глубокую лужу, опубликовал материал о "ядерной грязи" на борту авианосца "Адмирал Кузнецов". Либеральных журналистов высмеяли в сети, напомнив тем, что "Адмирал Кузнецов" не является атомным.

Источник изображения: topwar.ru

На сей раз в "Новой" заявлено о гибели "троих представителей ЧВК "Щит", двое из которых из Пермского края и Республики Хакасия".

В материале утверждается, что "представители "Щита" были в автомобиле, который был обстрелян боевиками из миномётов в районе газовых полей Твенан (Сирия). В той же статье автор утверждает, что "Щит" якобы охраняет объекты компании "Стройтрансгаз", принадлежащей Геннадию Тимченко. В статье "Новой" заявлено, что на охране одного объекта "Щитом" было задействовано до 30 человек.

Уже одно это заявление вызывает вопросы. Один из таких вопросов состоит вот в чём: газета готова любое частное охранное предприятие (ЧОП) переводить в разряд частных военных компаний (ЧВК)? Другой: можно ли на этом основании любого охранника магазина или территории называть "бойцом ЧВК"?

На данную минуту официального подтверждения данных о гибели российских граждан в Сирии нет.