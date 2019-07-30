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30.07.2019
Интерфакс-АВН

Космический грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-11" отстыковался от МКС

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Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09"
Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09".
Источник изображения: © NASA

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-11" покинул Международную космическую станцию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦНИИмаш.

"В 13.44 МСК ТГК "Прогресс МС-11" штатно отстыковался от МКС", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в 16.50 должно произойти трехминутное включение двигательной установки, которая направит корабль к Земле.

Войдя в плотные слои атмосферы "Прогресс- МС-11" разрушится и частично сгорит, его обломки должны упасть в Тихий океан в 17.32 в свободном от судоходства районе.

"Прогресс МС-11" стартовал к МКС 4 апреля, долетев до станции за рекордное время: продолжительность полета составила 3 часа 21 минуту. Таким образом был установлен новый рекорд полета с Земли к МКС.

Предыдущее достижение принадлежало кораблю "Прогресс МС-09", который в июле прошлого года добрался до станции за 3 часа 40 минут.

Абсолютный рекорд времени полета от старта до стыковки принадлежит также отечественному кораблю - беспилотному аппарату "Космос-188", который произвел первую в мире автоматическую стыковку, причалив 30 октября 1967 года к кораблю "Космос-186" через 68 минут после старта.

Второе место по скорости стыковки занимает американский Gemini-11, который 12 сентября 1966 года состыковался с разгонным блоком "Аджена-11" после одного витка вокруг планеты через 94 минуты. Третье место пока принадлежит "Прогрессу МС-09".

В среду к МКС отправится "Прогресс МС-12". Накануне ракета-носитель "Союз-2.1а" с ним была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом сооружении площадки № 31 космодрома Байконур.

Корабль должен доставить на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах.

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ЦНИИмаш
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Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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