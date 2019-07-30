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30.07.2019
Lenta.ru

Россия возродит расформированные при Горбачеве полки

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Источник изображения: Фото: Олег Харсеев / "Коммерсантъ"

В Вооруженных силах России воссоздают понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, которые по большей части были расформированы в советской армии с 1989 года по решению тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генерал-майора Андрея Колотовкина, в этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон. "В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту", — цитирует его газета "Красная звезда".

Также летом вооруженные силы получили понтонный парк нового образца, который позволяет за час развернуть через реку понтонный мост протяженностью 250 метров, рассказал Колотовкин. "Это важно с точки зрения мобильности: тяжело выиграть сражение, если группировка войск не может своими силами форсировать водные преграды", — пояснил он.

По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, возрождение таких частей является правильным шагом. Решения, способствовавшие расформированию этих полков и батальонов сперва при Горбачеве, а затем при Анатолии Сердюкове, который был министром обороны России с 2007-го по 2012 год, эксперт назвал ошибочными и обусловленными конкретной политической обстановкой.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
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