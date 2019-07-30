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30.07.2019
WarSpot

"Индейцы" в Индии

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Источник изображения: warspot.ru

В мае этого года корпорация Boeing передала индийским ВВС первый вертолёт AH-64E Apache Guardian. Теперь же эти боевые машины прибыли в Индию. Вчера, 28 июля, портал defence-blog.com сообщил о том, что на базу Хиндон индийских ВВС доставлена первая четвёрка боевых машин.

На ближайшее время запланирована доставка второй четвёрки вертолётов — опять же на базу Хиндон, где они и будут базироваться. На боевое дежурство вертолёты заступят после финальной сборки и лётных испытаний.

Вертолёты AH-64E Apache Guardian в Индии.

Источник изображения: defence-blog.com

В 2015 году Индия заказала 22 боевых вертолёта Apache и 15 транспортных вертолётов Chinook. Сумма сделки составила около $3 млрд. Кроме того, на завершающем этапе находится процесс заключения контракта ещё на шесть "Апачей". Таким образом, всего Индия получит как минимум 28 американских вертолётов Apache AH-64E, а также 15 CH-47F Chinook, первый из которых Индия получила в феврале текущего года.

Ударный вертолёт McDonnell Douglas AH-64 Apache был принят на вооружение армии США в 1984 году и прошёл боевое крещение в декабре 1989 года во время американского вторжения в Панаму. По состоянию на 2014 год "Апач" являлся одним из наиболее распространённых ударных вертолётов в мире: за время производства выпущено более 2300 единиц, которые состоят на вооружении армий США, Японии, Израиля, Египта, Нидерландов и многих других стран.

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Страны
Египет
Израиль
Индия
Нидерланды
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Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
Компании
Boeing
MD Helicopters
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