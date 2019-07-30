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30.07.2019
Российская газета

В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500

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Источник изображения: rg.ru

В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай. А пока в страну начали поставку второго полка С-400 "Триумф". Об этом сообщает издание Military Watch.

В статье говорится, что Китай - ведущий клиент для российских систем противовоздушной обороны большой дальности, хотя добился успехов в производстве собственных систем ПВО. Народно-освободительная армия Китая в настоящее время имеет один полк С-400, который включает в себя гиперзвуковые ракеты 40Н6E, имеющие максимальную дальность пуска в 400 километров.

О сроках поставок второго полка зенитных ракетных систем С-400 ранее писала и "РГ". Технику отправят морем на трех кораблях. Это командный пункт полка, пусковые установки С-400 и боекомплект, радиолокационные станции, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части.

Что касается зенитной ракетной системы С-500, то Military Watch называет Китай главным его приобретателем. Новая российская ракетная система сможет определять вражеские воздушные объекты на расстоянии в 800 километров и поражать цели на дальности до 600 километров.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
40Н6
С-400 Триумф
С-500
Проекты
ГЗЛА
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