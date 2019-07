Парламент Болгарии повторно одобрил покупку истребителей F-16 Блок.70

ЦАМТО, 29 июля. Национальное собрание Болгарии на состоявшемся 26 июля заседании преодолело наложенное 23 июля президентом Руменом Радевым вето на ранее одобренный парламентом закон о ратификации контрактов, связанных с приобретением американских истребителей F-16 Блок.70.

Как сообщает Novinite.com, новые дебаты продлились два часа. Представитель оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) Румен Гечев в ходе своего выступления обратил внимание на то, что стоимость приобретаемых истребителей чрезвычайно высока, но и эта цена не является последней. В контракте указано, что поставщик может изменить стоимость в сторону увеличения на 10% без предварительного уведомления заказчика, и более чем на 10% – с уведомлением.

Тем не менее, по результатам вновь проведенного голосования 128 голосами "за" при 73 "против" и трех воздержавшихся парламент вновь одобрил законопроект о ратификации международного договора BU-D-SAB "Самолеты F-16 Block-70 и связанная поддержка" (F-16 Block-70 aircraft and associated support), международного договора BU-D-AAA "Боеприпасы в поддержку F-16" (Munitions in support of the F-16), международного договора BU-P-AAD "Ракеты AIM-9X Block II Sidewinder, сопутствующие материалы и услуги" (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services) и международного договора BU-P-LAR "Многофункциональная система обмена информацией - единая тактическая радиосистема MIDS-JTRS, сопутствующая поддержка и оборудование" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).

Как сообщал ЦАМТО, Кабинет министров Болгарии одобрил вышеуказанный пакет контрактов на состоявшемся 10 июля заседании. На основании данного решения министр обороны страны Красимир Каракачанов подписал соответствующие документы 11 июля 2019 года. 15 июля правительство одобрило увеличение дефицита бюджета текущего года на 1,829 млрд. левов для закупки истребителей и сопутствующих оборудования и услуг. В соответствии с болгарским законодательством, соглашения были внесены на рассмотрение парламента, который одобрил пакет законопроектов в двух чтениях в рамках ускоренной процедуры 19 июля.

Президент Болгарии Румен Радев 23 июля наложил вето на ранее одобренный парламентом страны закон о ратификации контрактов, связанных с приобретением американских истребителей. Глава государства, в частности, заявил о необходимости проведения новых дебатов, чтобы дать четкий ответ на вопросы о том, как защищены интересы Болгарии при стоимости покупки в 1,1 млрд. евро (без НДС), обоснованности 100-процентной предоплаты при поставке самолетов через 4-5 лет, а также о скрытых и неуказанных расходах, которые Болгария должна будет заплатить впоследствии.

Наложенное Р.Радевым вето являлось скорее символическим шагом, поскольку у правящей коалиции имеется достаточно мест в парламенте, чтобы преодолеть его. Так, уже 24 июля парламентский комитет по обороне 13 голосами "за" при 7 "против" отклонил наложенное на ратификацию соглашений вето.

Согласно подписанным контрактам, общая стоимость приобретения 8 самолетов F-16 Блок.70, сопутствующего оборудования, вооружения и услуг составляет 2198,3 млн. левов (1,256 млрд. долл.) из расчета по прогнозируемому курсу 1,75 лева за доллар. Средства должны быть перечислены на счет федерального правительства США до 5 сентября 2019 года. Предполагается, что первые два самолета будут поставлены через 4 года – в середине 2023 года, еще четыре – к концу 2023 года. Два последних F-16 будут получены Болгарией в первом квартале 2024 года.