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30.07.2019
ТАСС

Генштаб ВС РФ обвинил американские ЧВК в разграблении нефтяных объектов Сирии

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

По данным российских военных, частные военные компании действуют под прикрытием авиации международной коалиции во главе с США

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Американские частные военные копании (ЧВК) общей численностью более 3500 человек грабят нефтяные объекты Сирии под прикрытием авиации коалиции. Об этом сообщил на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье. В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает 3,5 тыс. человек", - сообщил Рудской.

В частности, отметил генерал, организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений Конако, Эль-Омар и Танак, расположенных на восточном берегу Евфрата. "Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии", - добавил Рудской.

По его данным, значительная часть доходов от контрабанды углеводородов расходуется на содержание незаконных вооруженных формирований, подкуп шейхов арабских родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений.

"Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - констатировал он.

Рудской также отметил, что озабоченность вызывают и непрекращающиеся поставки США в Заевфратье вооружений и военной техники. "В обмен на помощь в контрабанде нефти США накачивают оружием как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга", - отметил Рудской, добавив, что "все это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе".

Подготовка боевиков

Американские военные готовят около базы Эт-Танф боевиков из разных групп общей численностью до 2700 человек, добавил представитель Генштаба ВС РФ.

"В районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир ас-Саура" и ряда мелких групп боевиков для так называемой "Армии арабских племен". Общая численность боевиков достигает 2700 человек", - сообщил Рудской, приведя кадры с беспилотников.

Он добавил, что часть боевиков, прошедших подготовку в Эт-Танфе, перебрасывается вертолетами ВВС США в Заевфратье. "Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии", - отметил генерал.

Рудской сообщил, что основные задачи подготовленных Соединенными Штатами боевиков - диверсии, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры Сирии и теракты против правительственных формирований. "Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Бу-Кемаль", - уточнил он.

Военная база США в районе населенного пункта Эт-Танф располагается на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. В подконтрольную ей территорию входит 55-километровая зона вокруг города.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Иордания
Ирак
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США
Компании
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Проекты
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