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30.07.2019
Военное обозрение

Сирийские Tiger Force при поддержке ВКС РФ обнулили достижения боевиков в САР

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Из Сирии приходят сообщения о том, что сирийская правительственная армия обнулила все "достижения" боевиков, которых те сумели добиться в течение июня текущего года. В первую очередь, сирийским войскам удалось выбить боевиков с господствующих высот в провинциях Хама и Идлиб.

Источник изображения: topwar.ru

Так, элитные подразделения Tiger Force САА, взяли под свой контроль возвышенности Таль Малах, получив возможность контролировать и ключевую автомобильную дорогу между населёнными пунктами Мхарда и Сквалайлабийя. Известно, по этой дороге осуществлялось снабжение групп боевиков.

Также боевики были выбиты из города Джибин и его окрестностей на северо-западе провинции Хама.

Успех, которого удалось достичь сирийским войскам, напрямую связан с той поддержкой с воздуха, которую в последние несколько недель активно осуществляла боевая и разведывательная авиация ВКС РФ. С самолётов наносились удары по командным пунктам, тренировочным лагерям, скоплением военной техники террористов в провинции Хама. Эти удары в конечном итоге позволили сирийским отрядам Tiger Force генерала Сухейля занять несколько ключевых районов, ранее занятых боевиками группировки, аффилированной со сменившей название "Джебхат ан-Нусрой" (*террористическая группировка, запрещённая в России).

Важно отметить, что боевики после поражения на упомянутых территориях, применили привычную для себя тактику – отход в густонаселённые районы, чтобы там перегруппироваться, дооснастить свои банды оружием и боеприпасами и снова попытаться пойти в наступление.

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Страны
Россия
Сирия
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