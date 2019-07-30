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30.07.2019
Военно-промышленный курьер

300 млрд рублей до 2045 года - стоимость освоения Арктики "Росгеологией"

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Росгеология" предлагает правительству РФ разработать госпрограмму по геологическому изучению Арктики с целью развития Севморпути и для вовлечения в освоение региональной ресурсной базы.

Стоимость программы оценивается в 292,5 млрд рублей до 2045 года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию, подготовленную к заседанию госкомиссии по Арктике, главы госкомпании Сергея Горькова.

По данным издания, Горьков предложил финансировать программу из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и бюджета РФ. В рамках первого этапа реализации программы основными мероприятиями станут региональная разведка углеводородов и параметрическое бурение, второе этап предполагает поисково-разведочные работы, на третьем этапе в основном будет проводиться бурение, а также поиск и оценка, которые продолжатся изучением региона.

В рамках заседания госкомиссии идею "Росгеологии" поддержал вице-премьерЮрий Трутнев, который ранее отмечал неудовлетворительную работу Минприроды РФ в сфере геологоразведки.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
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