Конструкторское бюро Сухого празднует 80-летний юбилей

ЦАМТО, 29 июля. Ведущее российское предприятие по разработке авиационной техники, опытно-конструкторское бюро им. П.О.Сухого 29 июля отмечает 80-летие со дня основания.

В 1939 году был подписан Приказ Комиссариата обороны при Совете Народных Комиссаров СССР об образовании ОКБ-135, главным конструктором которого был назначен Павел Сухой. Этот день считается официальным днем рождения легендарного ОКБ.

С юбилеем столичное бюро поздравил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г.Москвы Александр Прохоров.

По его словам, "Конструкторское бюро имени Павла Осиповича Сухого – ведущий инжиниринговый центр российского авиастроения, один из крупнейших авиационных холдингов страны. Трудно переоценить вклад этого предприятия в авиационную отрасль российской промышленности: со времен Великой Отечественной войны и до наших дней. За долгую историю предприятие разработало более 150 проектов самолетов различного назначения и серийно произвело более 10 тыс. ед. авиатехники, 2 тыс. из них были поставлены в 30 стран мира". А.Прохоров поздравил сотрудников и руководство предприятия, пожелал "процветания и успехов в производстве на благо отечественного авиастроения".

В настоящее время компания "Сухой" обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении – от проектирования до обслуживания – и реализует программы по производству самолетов военного назначения: Су-27СМЗ, Су-30МК2, Су-33, Су-34, Су-35, Су-57 (ПАК ФА). На московском предприятии "ОКБ Сухого" работает более 4 тыс. сотрудников.

ПАО "Компания "Сухой" включает корпоративный центр, конструкторское бюро с отделениями в Москве, Жуковском, Ахтубинске, Таганроге, Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре и Иркутске и серийные самолетостроительные заводы – Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А.Гагарина и Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова. С 2006 года ОКБ входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

Начиная с 2011 года, "ОКБ Сухого" проводит комплексное техническое перевооружение, рассчитанное на период до 2020 года, цель которого – переход на новый качественный уровень проектирования и испытаний авиационных техники за счет разработки прорывных технологий авиационных комплексов с конкурентным превосходством над зарубежными аналогами на 30-50%.

В число приоритетных программ ОКБ входит разработка, организация серийного производства и принятие на вооружение перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации "ПАК ФА (Т-50)" – многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

Сегодня в авиационной отрасли Москвы работает 41 столичное предприятие, которое производит, в том числе, оборудование и электронику для самолетов гражданского и военного назначения. В отрасли работают свыше 50 тыс. человек.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".