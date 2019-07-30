"Альфа" – 45 лет непрерывного экстрима

Группа антитеррора КГБ изначально ориентировалась на бескровное разрешение конфликтных ситуаций

Председателя КГБ Юрия Андропова считали всемогущим, но и с его авторитетом потребовалось много усилий, чтобы убедить Политбюро ЦК КПСС в необходимости создания при его ведомстве спецподразделения для проведения антитеррористических и иных специфических операций. 45 лет назад, 29 июля 1974 года, была сформирована так называемая группа "А", впоследствии переименованная прессой в "Альфу".

10 ноября 1977 года приказом Юрия Андропова командиром Группы "А" был назначен подполковник Геннадий Зайцев. Внутренняя установка на бескровное разрешение самых драматических ситуаций, подчеркивал он, стала отличительной чертой профессионального почерка "Альфы".

Первоначально служба была организована по следующей схеме: первая смена находится на круглосуточном боевом дежурстве, вторая отдыхает, третья готовится к заступлению на дежурство, четвертая – на боевой учебе. Бойцы группы штудировали психологию, хорошо понимая, что грамотно выстроенный диалог с потенциальными террористами может оказаться эффективнее оружия, которое "альфовцам" разрешалось применять только при крайней необходимости.

В одном из приказов председателя КГБ в апреле 1979 года подчеркивалось: "Личный состав "Группы "А" должен хорошо понимать, что ему, как правило, придется сталкиваться с особо опасным противником, что требует не только смелости и отваги, но и военной хитрости, решительности в действиях, готовности принимать самостоятельные решения (в пределах поставленной задачи), исходя из складывающейся обстановки на месте".

Опыт функционирования подразделения показал, что его сотрудникам необходимы средства спецвооружения и экипировки. Так, например, еще в конце 1970-х годов они были оснащены "мультитонами" (аналог пейджинговой связи) для оповещения об объявленных сигналах тревоги, что существенно повышало мобильность подразделения в напряженный предолимпийский период.

Первые боевые спецоперации группы выпали на 1979 год – в феврале для "альфовцев" началась многолетняя афганская эпопея, в Кабул вылетела первая группа из 12 спецназовцев для усиления охраны советского посла Александра Пузанова и представителя КГБ СССР Бориса Иванова.

28 марта сотрудники пресекли первую попытку вооруженного прорыва на территорию посольства США, и участие в переговорах с террористом, как и во многих других случаях, принимал лично Зайцев. 28 апреля в аэропорту Нью-Йорка бойцы группы обеспечивали обмен пяти амнистированных в СССР преступников на осужденных в США советских разведчиков Владимира Энгера и Рудольфа Черняева.

Тогда же началась подготовка "Альфы" к обеспечению безопасности проведения XXII Летних Олимпийских игр в Москве и регаты в Таллине. Тренинги включали моделирование возможных действий террористов по захвату олимпийских объектов, и также отработку алгоритмов и тактики их освобождения.

В 1979-м же началась разработка типового плана "Набат" по проведению контртеррористических операций по освобождению заложников на борту захваченного террористами воздушного судна. В ходе оперативных учений на различных типах самолетов навыки совместных действий отрабатывались до автоматизма. Как показали последующие события, эта инициатива оказалась весьма своевременной и востребованной, и именно такие операции составляют заметную часть послужного списка Группы "А".

21 декабря 1979 года по тревоге была сформирована нештатная группа "Гром" во главе с заместителем начальника Группы "А" майором Михаилом Романовым, а уже 27 декабря 22 бойца "Альфы" приняли участие в операции "Шторм-333" по штурму дворца Тадж-Бек в Кабуле. Эта продолжавшаяся 43 минуты операция вошла впоследствии в учебники всех спецслужб мира.

В Кабуле группа понесла и первые боевые потери – в ходе операции погибли капитаны Волков и Зудин, многие участники получили ранения.

С декабря 1979-го по июнь 1980-го бойцы группы обеспечивали безопасность высших должностных лиц Народно-демократической партии Афганистана и Демократической республики Афганистан, а 27–30 января 1980 года прикрывали Юрия Андропова в ходе его конфиденциального визита в Кабул.

Помимо этого, сотрудники "Альфы" входили в спецотряды КГБ СССР "Каскад" и "Каскад-2", действовавшие в Афганистане. Первый "Каскад" был сформирован в июле 1980 года и его задачами, согласно приказу председателя КГБ, были:

- оказание помощи правительству ДРА в создании территориальных органов безопасности;

- организация агентурно-оперативной работы против бандформирований;

- осуществление спецмероприятий против наиболее одиозных противников кабульского правительства.

С ноября 1982 по март 1987 года 125 офицеров и прапорщиков "Альфы" прошли боевую стажировку в Афганистане.

В январе 1980-го штат Группы "А" был увеличен на 71 единицу, а в декабре следующего года еще на сто единиц. И, несмотря на крайне жесткие критерии отбора претендентов на зачисление в группу, желающих среди сотрудников с оперативным стажем хватало. Именно на их плечи впоследствии легла борьба с волнами криминального и этнического терроризма в различных горячих точках тогда еще единой страны.

В 1985-1986 годах сотрудниками "Альфы" был осуществлен захват 12 разоблаченных агентов ЦРУ США. За большие заслуги в обеспечении государственной безопасности, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников, указом Президиума Верховного Совета СССР 1 декабря 1986 года Геннадию Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.

Под руководством Геннадия Николаевича 18-19 ноября 1983 года бойцы Группы "А" освобождали 57 пассажиров и 7 членов экипажа самолета Ту-134А, захваченных террористами в тбилисском аэропорту.

С учетом прогнозов развития оперативной обстановки в различных регионах страны, принимается решение о создании региональных подразделений Группы "А". Первым из них стало образованное в 1984 году отделение в Хабаровске, а в 1990-м – в Киеве, Минске, Алма-Ате, Краснодаре, Свердловске. Общая численность личного состава "Альфы" к 1991 году возросла до 500 штатных единиц.

4 ноября 1988-го полковник Зайцев был назначен заместителем начальника 7-го управления КГБ. В качестве своего преемника он рекомендовал своего заместителя Виктора Карпухина, тоже Героя Советского Союза. И это оказался достойный выбор.

В связи с инициированным Народным фронтом Азербайджана (НФА) бессрочным митингом с требованием отставки правительства из-за неспособности решить проблемы Нагорного Карабаха, 13 января 1990 года в Баку были экстренно переброшены спецгруппы КГБ "Альфа" и "Вымпел", а также спецотряд внутренних войск МВД СССР "Витязь". Точечно выверенные действия силовиков позволили положить конец кровопролитию в столице Азербайджана, спасли тысячи жизней.

Но, как ни странно, долгое время о спецподразделении, действовавшим весьма активно, широкой общественности было ничего не известно, а популярность "Альфе" принесло предательство первого лица страны. Первые упоминания о Группе "А" появились в СМИ в связи с трагическими событиями в Вильнюсе, где вследствие провокации, организованной неконституционными Департаментом охраны края и Союзом стрелков Литвы, в ночь на 13 января 1991 года погибли 12 мирных горожан, а также лейтенант Группы "А" Виктор Шатских. Это был третий сотрудник группы, погибший при исполнении служебных обязанностей.

“Горбачев, по приказу которого "альфовцы" должны были восстановить конституционный порядок в Литве, отрекся от своих подчиненных”

Но президент СССР и верховный главнокомандующий Михаил Горбачев, по приказу которого "альфовцы" должны были восстановить конституционный порядок в республике, отрекся от своих подчиненных. Сколько же грязи и лжи полилось после этого на сотрудников группы со страниц "независимой" прессы.

Потому стоит вспомнить некоторые операции "Альфы", проведенные в 1988–1991 годах, до начала "парада суверенитетов".

3 декабря 1988 г. Освобождение 32-х учеников 4-го класса школы № 42 в Оржоникидзе (Владикавказ), захваченных в заложники бандой уголовников-рецидивистов.

30-31 марта 1989 г. Нейтрализация в аэропорту Баку террориста, угрожавшего взорвать пассажирский лайнер ТУ-134.

Апрель 1989 г. Участие совместно с группой "Вымпел" в охране правительственных зданий в Тбилиси в связи с угрозой массовых беспорядков.

Декабрь 1989 – январь 1990 г. Выполнение служебно-боевых задач в зоне массового прорыва государственной границы СССР с Ираном в Азербайджанской ССР.

Январь - февраль 1990 г. Совместно с группой "Вымпел" выполнение служебно-оперативных задач в Нагорно-Карабахской автономной области.

15 января 1990 г. Решение оперативных задач в Баку после введения там чрезвычайного положения.

12-13 февраля 1990 г. Охрана зданий ЦК и КГБ Таджикской ССР, решение оперативных задач в Душанбе во время массовых антиправительственных выступлений.

Май 1990 г. Участие в операции "Капкан" по внедрению в среду подпольных торговцев оружием.

11-15 августа 1990 г. Участие в освобождении заложников и ликвидации массовых беспорядков в следственном изоляторе МВД в Сухуми.

В ходе событий 18-21 августа 1991 года (ГКЧП) Группа "А" решала оперативные задачи, ставившиеся перед подразделением руководством КГБ СССР. 23 августа генерал-майор Карпухин был отстранен от должности. Впоследствии, в ходе судебного заседания по делу ГКЧП, Карпухин заявил, что не получал приказа о штурме здания Верховного Совета РСФСР.

Само же спецподразделение было передано в Главное управление охраны Российской Федерации. Так начинался следующий этап истории "Альфы".

В ходе следующего политического кризиса, 3-4 октября 1993 года, сотрудники группы отказались штурмовать здание "Белого дома", по собственной инициативе вступив в переговоры с руководителями оппозиции и обеспечив эвакуацию людей из горящего здания.

23-26 декабря 1993 г. Бойцы Группы "А" освободили 15 учеников 9-го класса средней школы № 25 Ростова-на-Дону, захваченных бандой "Казака".

26-27 мая 1994 г. В селах Кангалы и Бачи-Юрт "альфовцы" освободили пассажиров экскурсионного автобуса "Икарус": школьников, их родителей и учителей, захваченных бандой террористов.

В декабре 1994 года и в начале 1995-го сотрудники группы принимали участие в боевых действиях в столице Чечни Грозном, проводили захваты бандитов.

В 1995 году Группа "А" вошла в сформированный Антитеррористический центр ФСБ России.

29 июля 2000 г. по инициативе и на средства Геннадия Зайцева на Николо-Архангельском кладбище Москвы был открыт памятник погибшим сотрудникам спецподразделений КГБ СССР и ФСБ России "Альфа" и "Вымпел", заложивший основу Мемориала спецназа органов госбезопасности.

Олег Хлобустов

Газета "Военно-промышленный курьер",