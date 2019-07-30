Израиль активно готовит спецназ к "туннельной" войне

"Мы смотрим на будущие вызовы в следующей войне - туннели и городские бои - которые могут быть в Газе, Ливане или Сирии", - сказал старший офицер ЦАХАЛа журналистам во время посещения базы контртеррористической школы "Лотар" в Миткан Адам за пределами Модина.

В то время как военные все еще совершенствуют методы подземной войны, школа "Лотар" – это "богатство знаний во всех аспектах туннельной войны", сказал старший офицер. Он объяснив, что после операции "Нерушимая Скала" в 2014 году в ЦАХАЛ поняли необходимость учить войска воевать в туннелях. ХАМАС удивил военных своими трансграничными атакующими туннелями, вырытыми из густонаселенного сектора Газа в Южном Израиле.

Израильские военные прилагают значительные усилия для обнаружения подобных туннелей из Газы. С момента окончания операции "Нерушимая Скала" в 2014 году было обнаружено и уничтожено в общей сложности 18 туннелей, сообщает Mignews.