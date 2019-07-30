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30.07.2019
Военно-промышленный курьер

Строительство центра воспитания школьников в "Патриоте" обойдется в 4 млрд

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Источник изображения: vpk-news.ru

В парке "Патриот" появится центр военно-патриотического воспитания. В нем школьники старших классов московских и подмосковных школ будут проходить недельные сборы.

В подмосковном парке Минобороны "Патриот" построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард", рассказали РБК два источника в Минобороны. Планируется, что раз в год в течение недели старшеклассники московских и подмосковных школ будут проходить в нем учебные сборы.

Стоимость строительства - 4 млрд рублей, сообщил источник в военном ведомстве. Строительство будет осуществляться на деньги Москвы и Подмосковья - по 2 млрд из каждого бюджета", - уточнил он. Закладка первого камня центра состоится уже в сентябре.

"Будет ли это (обучение) в рамках обязательной программы или добровольно, пока обсуждается", - рассказал собеседник РБК.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
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