Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы

Санкт-Петербург. 28 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Второй этап поставок С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы, заявил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Поставки состоятся в установленные графиком сроки - в ближайшие месяцы", - заявил Шугаев

Первый этап поставок в Турцию элементов С-400 завершился 25 июля, сообщили ранее в ФСВТС России.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд.

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий. "Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - заявил Песков.

Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году, сообщил "Интерфаксу" ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.