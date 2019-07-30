Войти
30.07.2019
Интерфакс-АВН

Поставки С-400 Турции продолжатся в ближайшие месяцы

288
0
0
С-400
С-400.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Санкт-Петербург. 28 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Второй этап поставок С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы, заявил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Поставки состоятся в установленные графиком сроки - в ближайшие месяцы", - заявил Шугаев

Первый этап поставок в Турцию элементов С-400 завершился 25 июля, сообщили ранее в ФСВТС России.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд.

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий. "Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - заявил Песков.

Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году, сообщил "Интерфаксу" ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
26.07.2019
В ФСВТС России подтверждают завершение первого этапа поставок С-400 Турции
24.07.2019
Глава ФСВТС ожидает, что Россия и Турция смогут сотрудничать в сфере авиации
24.07.2019
Россия готова сотрудничать с Турцией в области авиации, включая истребители Су-35 - глава ФСВТС
03.04.2019
Пентагон требует от Анкары отказаться от получения С-400, приостановил поставки, связанные с F-35
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.07 05:34
  • 51
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 30.07 04:58
  • 47
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 02:57
  • 2
В России испугались турецкого TF-X после поставок С-400
  • 30.07 00:44
  • 110
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 29.07 22:58
  • 2
Мина на Главном военно-морском параде в 2018 году
  • 29.07 22:30
  • 26
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.07 20:48
  • 14
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 19:59
  • 15
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 29.07 19:44
  • 1
Франция обвинила Россию в "ослеплении" западных спутников
  • 29.07 19:18
  • 2
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 29.07 19:05
  • 116
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 29.07 19:02
  • 7
"Армате" добавили целей
  • 29.07 18:53
  • 24
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 29.07 18:15
  • 4
Роскосмос инициирует переговоры о запрете испытаний противоспутникового оружия
  • 29.07 17:27
  • 4
Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн