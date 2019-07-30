Войти
30.07.2019
Lenta.ru

F-35 модифицируют

264
0
0
F-35 Lightning II
F-35 Lightning II.
Источник изображения: Фото: Matt Cardy / Getty Images

Внутренний оружейный отсек Station 425 истребителя пятого поколения F-35 Lightning II будет модифицирован, сообщил Aviation Week источник, близкий к программе JSF (Joint Strike Fighter).

Целью усовершенствования оружейного отсека называется возможность размещения внутри него противорадиолокационной ракеты AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), которая от текущей AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) отличается увеличенным диаметром и большей дальностью, и будущая модернизация, допускающая размещение в Station 425 шести ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) вместо четырех.

Стоимость контракта на модернизацию Station 425, заключенный 18 июля Lockheed Martin и Пентагоном, составляет 34,7 миллиона долларов. Соответствующие работы должны быть завершены к июлю 2022 года.

В мае сообщалось, что F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты AARGM-ER, предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны (ПРО).

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AMRAAM
F-35
F-35A
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
07.12.2018
F-35: оптовым покупателям предлагается скидка
19.08.2015
Строевая молния
01.09.2014
Соединенные Штаты изучают возможность создания истребителей нового поколения
03.06.2014
Истребители F-35 налетали более 17 тыс часов
07.09.2010
«Линия жизни» истребителя F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.07 05:34
  • 51
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 30.07 04:58
  • 47
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 02:57
  • 2
В России испугались турецкого TF-X после поставок С-400
  • 30.07 00:44
  • 110
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 29.07 22:58
  • 2
Мина на Главном военно-морском параде в 2018 году
  • 29.07 22:30
  • 26
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.07 20:48
  • 14
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 19:59
  • 15
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 29.07 19:44
  • 1
Франция обвинила Россию в "ослеплении" западных спутников
  • 29.07 19:18
  • 2
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 29.07 19:05
  • 116
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 29.07 19:02
  • 7
"Армате" добавили целей
  • 29.07 18:53
  • 24
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 29.07 18:15
  • 4
Роскосмос инициирует переговоры о запрете испытаний противоспутникового оружия
  • 29.07 17:27
  • 4
Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн