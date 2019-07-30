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30.07.2019
WarSpot

Arrow-3 сдал "экзамены"

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Источник изображения: warspot.ru

Израиль сможет перехватывать вражеские ракеты в космосе. Вчера, 28 июля, пресс-служба американского Агентства противоракетной обороны сообщила о том, что на Аляске прошёл заключительный этап испытаний системы ПВО Arrow-3.

Испытания проводились на военной базе Pacific Spaceport Complex-Alaska (PSCA), расположенной в городе Кадьяк. В ходе заключительного тестового пуска ракета прямым попаданием уничтожила ракету-мишень на заатмосферной высоте.

Пуск ракеты системы ПВО Arrow-3.

Источник изображения: mda.mil

Ключевое отличие ракет Arrow-3 от предшественниц семейства Arrow заключается в том, что перехват целей возможен на заатмосферной высоте (свыше 100 км). Кроме того, цели поражаются прямым попаданием. Комплексы ПРО Arrow-3 формируют эшелон дальнего радиуса действия и постепенно заменят на вооружении ВВС Израиля системы Arrow-2.

Перехват цели на заатмосферной высоте.

Источник изображения: mda.mil

По неофициальным данным, система ПВО Arrow-3 может использоваться и как противоспутниковое оружие. Дальность полёта ракеты достигает 2400 км. Вероятность поражения цели — 99%. Компания Israel Aircraft Industries в партнёрстве с Boeing начала разработку ракет Arrow-3 в 2009 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Компании
Aircraft Industries
Boeing
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