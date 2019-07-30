Специалисты РЭБ блокировали сигналы управляемых фугасов условного противника

ЦАМТО, 29 июля. Специалисты РЭБ блокировали сигналы радиоуправляемых фугасов с помощью мобильного комплекса "Дзюдоист" в ходе учений на Свердловском полигоне.

В ходе активной части учения специалисты РЭБ выполнили нормативы по развертыванию автоматизированного комплекса "Дзюдоист". Отработали задачи по блокированию сигналов радио и сотовой связи, которые могли быть использованы для подрыва радиоуправляемых фугасов, тем самым обеспечив проход техники и живой силы к району условных боевых действий.

Применив радиопомехи по нарушению диапазона частот и сбив курсовую систему, военнослужащие на удалении более 50 км не допустили приближение БЛА условного противника к переднему краю своих войск.

Комплекс "Дзюдоист" предназначен для защиты техники и личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств и обеспечения радиоподавления средств связи противника.

Всего в учении было задействовано более 500 человек личного состава, а также 300 ед. вооружения и специальной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.