Войти
30.07.2019
ЦАМТО

Специалисты РЭБ блокировали сигналы управляемых фугасов условного противника

278
0
0
Военнослужащие в автомобиле комплекса РЭБ Дзюдоист. Архивное фото
Военнослужащие в автомобиле комплекса РЭБ Дзюдоист. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

ЦАМТО, 29 июля. Специалисты РЭБ блокировали сигналы радиоуправляемых фугасов с помощью мобильного комплекса "Дзюдоист" в ходе учений на Свердловском полигоне.

В ходе активной части учения специалисты РЭБ выполнили нормативы по развертыванию автоматизированного комплекса "Дзюдоист". Отработали задачи по блокированию сигналов радио и сотовой связи, которые могли быть использованы для подрыва радиоуправляемых фугасов, тем самым обеспечив проход техники и живой силы к району условных боевых действий.

Применив радиопомехи по нарушению диапазона частот и сбив курсовую систему, военнослужащие на удалении более 50 км не допустили приближение БЛА условного противника к переднему краю своих войск.

Комплекс "Дзюдоист" предназначен для защиты техники и личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств и обеспечения радиоподавления средств связи противника.

Всего в учении было задействовано более 500 человек личного состава, а также 300 ед. вооружения и специальной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Дзюдоист
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
08.05.2019
На Параде Победы в Воронеже покажут систему "Палантин"
16.04.2019
Чем армия России может "ослепить" и "подавить" противника
07.03.2019
Впервые в артиллерийских соединениях ЦВО созданы отдельные подразделения беспилотников
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
22.08.2016
Войска ЮВО провели экспериментальный радиоэлектронный бой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.07 05:34
  • 51
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 30.07 04:58
  • 47
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 02:57
  • 2
В России испугались турецкого TF-X после поставок С-400
  • 30.07 00:44
  • 110
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 29.07 22:58
  • 2
Мина на Главном военно-морском параде в 2018 году
  • 29.07 22:30
  • 26
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 29.07 20:48
  • 14
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 19:59
  • 15
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 29.07 19:44
  • 1
Франция обвинила Россию в "ослеплении" западных спутников
  • 29.07 19:18
  • 2
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 29.07 19:05
  • 116
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 29.07 19:02
  • 7
"Армате" добавили целей
  • 29.07 18:53
  • 24
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 29.07 18:15
  • 4
Роскосмос инициирует переговоры о запрете испытаний противоспутникового оружия
  • 29.07 17:27
  • 4
Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн