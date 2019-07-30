В Индию доставлены первые четыре вертолёта AH-64E Apache

Индия получила первые четыре американских многоцелевых вертолета AH-64E Apache. Вертолеты были доставлены в разобранном виде на авиабазу Хиндон близ Дели. Об этом сообщает Defence Blog.

Источник изображения: https://defence-blog.com/

Индия получила первые четыре вертолета AH-64E Apache из заказанных для ВВС страны в Соединенных Штатах двадцати двух. Вертолеты были доставлены в разобранном виде воздушным путем на самолете Ан-124 "Руслан" 27 июля на авиабазу Хиндон в Газиабаде. Хотя фактически ВВС Индии уже получили эти вертолеты, но официально они будут переданы после сборки, которую проведут американские специалисты и их облета.

Вертолеты будут переданы нам после надлежащей сборки в более поздний срок, после чего они будут введены в ВВС

- заявил представитель индийских ВВС.

Ожидается, что еще четыре AH-64E Apache прибудут в Индию на следующей неделе. Все восемь вертолетов будут доставлены на авиабазу Патханкот в Пенджабе, где произойдет официальная церемония ввода их в состав ВВС Индии. Мероприятие намечено на сентябрь этого года. Поставка остальных 14 вертолетов, по некоторым данным, может быть осуществлена в следующем году.

Напомним, что соглашение между Индией и США о поставке 22 вертолетов AH-64E Apache Guardian было подписано 28 сентября 2015 года. Кроме самих вертолетов индийские ВВС получают еще и сопутствующее вооружение и оборудование, которое включает 12 РЛС AN/APG-76 Longbow, 812 управляемых ракет AGM-114L-3 Longbow Hellfire и 542 ракеты GM-114R-3 Hellfire II, а также 242 ракеты FIM-92H Stinger Block I в варианте "воздух-воздух".

Источник изображения: https://defence-blog.com/

Индийские пилоты, которые будут летать на американских вертолетах, прошли обучение в США еще в 2018 году.