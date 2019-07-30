Зеленский хочет избавиться от колпака СБУ

В администрации президента Украины Зеленского идет подготовка целого пакета законопроектов, которые должны серьезно реформировать Службу безопасности Украины (СБУ).

Об этом в интервью 24 каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Александр Данилюк. По его словам, СБУ влияет на многие процессы в государстве, поэтому без ее реформирования все остальные реформы не имеют смысла.

Глава СНБО считает, что СБУ должна стать мощной организацией, но только в одной ключевой сфере - контрразведке. Также планируется лишить СБУ влияния на экономическую сферу и отобрать полномочия по борьбе с коррупцией.

Александр Данилюк уверяет, что все эти планы активно поддерживаются международными партнерами, а также президентом Зеленским.

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает, и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был воспринят нашими партнерами, в частности НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.

Он добавил, что к созданию законопроектов должны быть вовлечены представители СБУ, а также украинские и западные партнеры.