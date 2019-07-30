"Будем растить своих коммандос": группе "Альфа" - 45

45 лет назад основана группа спецназа "Альфа"

45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней. Знаменитое подразделение было создано в 1974 году, когда о терактах в СССР еще не знала широкая общественность. "Газета.Ru" вспомнила о самых громких операциях группы "А".

Решение создать группу "А" - "Альфой" ее назовет много позже пресса - было принято тогдашним главой КГБ Юрием Андроповым после событий на Олимпиаде в Мюнхене. Тогда, в 1972 году, группа палестинских террористов захватила группу израильских спортсменов.

Несмотря на то что СССР отношения с Израилем в то время не поддерживал, в КГБ следили за операцией по освобождению заложников, а часть наработок использовали для обучения собственных сотрудников.

В "Альфу" набирали лучших сотрудников КГБ, оно также было самым засекреченным подразделением спецслужб.

В первом составе Альфы было всего 30 человек. Считается, что определенные идеи для создания подразделения были взяты советскими профессионалам из западногерманского опыта, где существовало элитарное подразделение ГСГ-9.

"Будем создавать группу, растить своих "коммандос", - передает слова Андропова в беседе с руководителем 7-го управления КГБ Алексеем Бесчастным, военный историк Болтунов в книге "Альфа" - сверхсекретный отряд КГБ".

В свою очередь, британский историк разведки Роберт Прингл пишет, что советские спецслужбы использовали наработки британских сил спецназначения. Правда, отечественные историки спецслужб подвергают эти факты сомнению: закрытость страны не позволяла перенимать западный опыт, и служба создавалась исходя из собственного опыта.

Впервые "А" задействовали в 1976 году и сразу в большой политике - группа была должна прикрывать операцию по обмену лидера чилийской компартии Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского.

Операция проходила в Швейцарии, так как существовали опасения, что западные спецслужбы могут сорвать сделку.

Через три года "Альфа" действовала фактически на территории главного противника. Психически больной человек проник на территорию посольства США и угрожал взорвать бомбу, если его не выпустят за рубеж. Операцию по нейтрализации потенциального террориста проводила "Альфа", и хотя бомба все же взорвалась, погиб лишь сам террорист - никто из дипломатов не пострадал. Так впервые в США узнали о существовании в СССР подобного отряда, хотя и в общих чертах.

Настоящее боевое крещение группа получила в декабре 1979 года, когда ее бойцы в составе нештатных групп "Гром" и "Зенит" участвовали в штурме неприступной крепости Тадж-Бек. В историю спецслужб операция вошла под народным названием "Штурм дворца Амина". Речь шла об афганском президенте Хафизулле Амине, который, несмотря на клятвы в верности СССР, развязал жестокий террор против членов своей же Народно-Демократической партии Афганистана.

В СССР было принято решение устранить Амина, правда, сделано это было под надуманным предлогом - диктатора обвинили в связях с американскими спецслужбами.

Операция была сложнейшей по исполнению, так как дворец тщательно охранялся, и 54 бойца спецназа КГБ шли на смертельный риск "Мы все там были смертниками. Знали, сколько нас мало и сколько их много", - вспоминал в разговоре с "Газетой.Ru" один из участников штурма.

Спустя годы, в декабре 1988 года, бойцы "Альфы" примут участие в освобождении захваченных террористами детей в городе Орджоникидзе, который сегодня носит название Владикавказ. В захвате детей в Орджоникидзе участвовали пять человек - 38-летний лидер банды, трижды судимый наркоман Павел Якшиянц, работавший в последнее время водителем автобуса, а также 26-летний Владимир Муравлев, 22-летний Герман Вишняков, 25-летний Владимир Анастасов и 28-летний Тофий Джафаров. Как и главарь, все они имели проблемы с наркотиками и довольно сомнительные биографии.

"Отделение, которым я руководил, было на боевом дежурстве. Нас и подняли по тревоге. Операцией руководил командир "Альфы" Геннадий Зайцев. Он сообщил только, что в Орджоникидзе захвачены дети и нам предстоит операция по их освобождению. Другими подробностями мы не владели, их донесли уже по приземлении. И мы приступили к выполнению",

- рассказывал в интервью "Газете.Ru" бывший заместитель командира спецподразделения КГБ "Альфа" Сергей Гончаров.

Учитывая, что преступники поставили в салоне автобуса канистры с горючей жидкостью, их условия были выполнены - после того как преступники отпустили детей, они выехали в Израиль. Оттуда они были возращены на родину и преданы суду.

В январе 1991 года руководство СССР бросает бойцов элитного подразделения фактически в последний бой в защиту распадающейся империи. Им приказано захватить телевизионный центр Литвы, чтобы его не смогли взять под свой контроль радикальные сторонник независимости.

После того как многотысячная толпа окружила Верховный совет Литвы и телебашню, ее попытались деблокировать бойцы спецназа КГБ СССР "Альфа" и бойцы ВДВ. В ходе столкновений погибли не менее 14 человек, в основном - гражданские лица, но был среди убитых и один из офицеров "Альфы".

Гибель людей вызвала шок среди населения СССР и резкую негативную реакцию на действия советского правительства в мире. Вскоре все воинские подразделения, а также лояльные СССР сотрудники МВД Литвы были выведены из республики. А в сентябре 1991 года СССР признал независимость Литвы. Новые литовские власти впоследствии пытались преследовать советских военных, которые были виноваты лишь в том, что выполняли приказ политического руководства СССР.

В июле 2011 года экс-командир группы "Альфа" Михаил Головатов был арестован в Австрии по запросу прокуратуры Литвы, но на следующий день освобожден, поскольку австрийский суд отказал в его выдаче, и экс-командир "Альфы" вернулся в Москву. Это привело к дипломатическому конфликту между Литвой и Австрией, Вильнюс даже отозвал своего посла из страны.

В августе 1991 года во время драматических событий у Белого Дома бойцы "Альфы" находились на боевом посту. Однако от руководителя КГБ Владимира Крючкова входившего в состав ГКЧП приказа арестовать российского лидера Бориса Ельцина не поступило.

Многие бойцы "Альфы" тогда вздохнули с облегчением - участвовать в политических играх желания не было.

После распада СССР для бойцов "Альфы" наступили трудные времена. Бывший офицер спецподразделения Алексей Филатов рассказывает в своей автобиографической книге "Люди "А", что из-за невозможности ничего купить в магазинах он сам шил для сына джинсовую одежду на швейной машинке.

В начале 1990-х годов Альфа некоторое время была в составе МВД, но в 1998 вошла в состав ФСБ и активно принимает участие в ключевых антитеррористических операциях. На ее счету - десятки обезвреженных террористов и сотни спасенных жизней. Даже в свой профессиональный праздник старшие офицеры "Альфы" по традиции будут на боевом дежурстве.

Александр Трофименко