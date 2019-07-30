Юрий Борисов поручил обеспечить технополис "Эра" ускорителями нейросетей

ЦАМТО, 29 июля. Первый ускоритель нейронных сетей передан в инновационный технополис Минобороны РФ "Эра" в Анапе. Он был представлен на выставке в технополисе, с которой 26 июля ознакомился вице-премьер Юрий Борисов.

Представитель Научно-технического центра "Модуль", разработчика российских процессоров, рассказал вице-премьеру, что "первый ускоритель нейросетей был поставлен в технополис накануне и вызвал большой интерес военнослужащих научных рот".

"Надо им поставить от 20 до 50" ускорителей нейросетей, – заявил Ю.Борисов.

Как пояснил представитель компании-производителя, нейронный микропроцессор в десятки раз быстрее, чем в обычном компьютере, он предназначен для ускорения работы нейросетей, использующихся для формирования искусственного интеллекта. Устройство планируется применять при анализе поступающего с разведывательных беспилотников изображения. При этом ускоритель поможет определять последовательность поражения целей, передает "РИА Новости".