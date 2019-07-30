В России широко и торжественно отметили День военно-морского флота

ЦАМТО, 29 июля. В Санкт-Петербурге 28 июля состоялся Главный военно-морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Принимал Главный военно-морской парад Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

В параде приняли участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, корабли и катера различных классов, морская авиация.

До начала парада на Неве, Владимир Путин на борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, приветствовал и поздравил экипажи.

Во время основной части парада по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. После этого над Сенатской площадью пролетели самолеты и вертолеты морской авиации: более 40 истребителей, заправщиков, радаров и самолетов ПЛО от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

В этом году в торжественных мероприятиях участвовали 26 иностранных военных делегаций. Так, от Индии на парад в Кронштадте прибыл фрегат "Таркаш", построенный на заводе "Янтарь" в Калининграде, от Китая – эскадренный миноносец "Си Ань".

Выступление В.Путина на Главном военно-морском параде (в изложении пресс-службы Кремля)

В.Путин: "Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры и адмиралы! Дорогие ветераны! Уважаемые граждане России!

Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!

Его отмечает вся наша страна. Сегодня мы чествуем всех, кто в разные времена верой и правдой служил России, кто так же преданно служит ей сегодня у ближних рубежей и вдали от родных берегов.

В честь российского флота парады кораблей принимают Североморск, Владивосток, Севастополь, Астрахань и Балтийск. И конечно, Санкт-Петербург.

Именно здесь вырос и принял боевое крещение молодой флот Петра Первого. Отсюда уходили в плавание легендарные исследователи, и во главе практически всех экспедиций стояли морские офицеры. Благодаря их упорству, пытливости и блестящему образованию сделаны выдающиеся открытия в географии, биологии, геологии.

Военно-морской флот внес огромный вклад в развитие отечественной науки и сегодня в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения.

Только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. Обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов. Так, стоящий в парадном строю новейший фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" провел в плавании пять месяцев и оставил за кормой воды четырех океанов.

Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору. Гарантия этому – уникальные образцы вооружения. Но главное здесь – мужество и выучка флотских экипажей.

Верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым, возвышенным долгом. При выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте, в минуты жестких, жестоких испытаний готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество, как это всегда было на русском флоте.

Так, как поступили экипажи брига "Меркурий" и фрегата "Аврора", в эпоху военных кампаний XIX века приняв бой с превосходящими силами противника и победив, как герои "Варяга", "Корейца" и "Стерегущего", не покорившиеся врагу, как моряки броненосца "Слава", защищавшие подступы к столице России в 1917 году, беспримерные подвиги воинов гарнизонов 30-й и 35-й Севастопольских береговых батарей в Великую Отечественную войну, как экипаж подводной лодки К-19, спасшей мир от трагедии в советское время, как это было и в наши дни при испытании глубоководного аппарата в Баренцевом море. Родина всегда помнила, и будет помнить подвиги российских моряков.

Обращаюсь сейчас к каждому экипажу, ко всему личному составу Военно-морского флота России. Благодарю матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков. За сплоченность и выдержку. За ваш твердый морской характер. За храбрость, отвагу и мужество.

Благодарю за службу России.

Уважаемые товарищи! Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность ученых, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту. Мы будем идти дальше. Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу, уникальный по своим возможностям флот – флот сильной, суверенной державы.

Не сомневаюсь: именно так и будет. Залог этому – сегодняшние успехи наших моряков, их стремление соответствовать требованиям времени и смотреть в будущее, готовность постоянно совершенствовать свое мастерство, уверенно и решительно выполнять команду "Полный вперед".

С праздником, друзья! Слава Военно-морскому флоту России!

Ура!"

По окончании военно-морского парада Владимир Путин принял участие в торжественном приеме в Адмиралтействе

"Наш долг – преумножить могущество Военно-морского флота России – надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты. Их успешное развитие – это обязательное условие повышения безопасности России и ее граждан", – заявил президент России Владимир Путин, выступая 28 июля на торжественном приеме в Адмиралтействе, посвященном Дню ВМФ.

"Государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота. Уровень современных образцов вооружения и военной техники на флоте превысил 62%. И надо двигаться дальше, работать бесперебойно, в полной мере использовать передовые наработки наших ученых, инженеров, конструкторов", – сказал президент.

В.Путин подчеркнул, что "Россия обладает самой протяженной в мире морской границей с выходом к трем океанам. У нас мощный флот с великой историей, которая создавалась трудом, талантом, волей и победами многих поколений наших моряков".

Президент поблагодарить всех, кто трудится для флота в оборонно-промышленном комплексе страны.

В.Путин отметил, что "для военно-морского братства, для всех поколений моряков преданность Родине всегда была и остается мощной духовной опорой, на которой строятся богатые флотские традиции. Морское дело уже более трех веков – одно из самых почитаемых и почетных в России. Наш народ высоко ценит храбрость и отвагу матросов, выдержку, мужество, благородство морских офицеров, дисциплину и сплоченность флотских экипажей, их строгую выучку в длительных, трудных походах, неизменное равнение на традиции российского флота, надежность защиты морских рубежей Отечества".

Президент подчеркнул, что "задачи, которые сегодня решает Военно-морской флот России, требуют современных знаний и передовых профессиональных навыков".

Кроме Санкт-Петербурга и Кронштадта, военно-морские парады прошли на главных базах флотов и Каспийской флотилии – в Североморске, Балтийске, Севастополе (и Новороссийске), Владивостоке (и Петропавловске-Камчатском), Астрахани, а также в сирийском порту Тартус. Ниже представлен материал о военно-морском параде в сирийском Тартусе.

В честь Дня Военно-морского флота в пункте базирования Тартус состоялся парад кораблей

В День Военно-морского флота 28 июля на рейде сирийского порта Тартус состоялся парад кораблей и судов обеспечения, входящих в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В парадном строю были задействованы дизель-электрическая подводная лодка "Старый Оскол", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Углич", судно обеспечения, плавучая судоремонтная мастерская, морской спасательный буксир, противодиверсионные и патрульные катера.

В авиационной части парада приняли участие самолеты и вертолеты авиационной группы: фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М. Самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над акваторией порта Тартус.

В честь Дня Военно-морского флота на фрегате "Адмирал Григорович" состоялось награждение моряков экипажей кораблей за отличные результаты в боевой подготовке при выполнении задач в Средиземном море.

Завершился парад демонстрацией возможностей современных российских кораблей и выучки личного состава в показательных выступлениях корабельной группы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.