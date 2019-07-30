Второй британский корабль прибыл в Персидский залив

Второй британский военный корабль прибыл в Персидский залив. К уже находящемуся в данном регионе фрегату Montrose присоединился эсминец Duncan ВМС Великобритании. Об этом сообщает "Би-би-си".

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Duncan прибыл в Ормузский пролив, чтобы продолжить невероятную работу по защите интересов британского судоходства, которую вел Montrose

- заявил командир корабля Том Трент.

Как сообщает Минобороны Великобритании, эсминец Duncan присоединится к фрегату Montrose, чтобы вместе "осуществлять сопровождение британских судов в данном районе на фоне обострения с Ираном". Британский фрегат за время своего пребывания в регионе сопроводил через Ормузский пролив 35 судов, шедших под британским флагом.

Торговые суда должны иметь возможность свободно перемещаться на законных основаниях и безопасно торговать в любой точке мира

- заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, добавив, что Королевский военно-морской флот продолжит сопровождать свои суда, "пока это не станет реальностью".

Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании приняло решение о расширении военного присутствия в районе Персидского залива на фоне напряженных отношений с Ираном и направить туда второй боевой корабль. Выбор пал на эсминец HMS Duncan, который в то время участвовал в учениях НАТО в Черном море. По заявлению командования британских ВМС, эсминец Duncan является "одним из самых совершенных из когда-либо построенных военных кораблей".