Корветы проекта 20380 получат новые радары

Корветы проекта 20380 типа "Стерегущий" в будущем могут получить новые радары. Вместо вращающегося антенного блока на мачте корабля будут закреплены три антенных полотна. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ.

Источник изображения: Минобороны РФ

Корветы проекта 20380 получат новые радиолокационные станции с тремя стационарными полотнами вместо вращающегося блока антенн. Изначально такими РЛС будут оборудованы два корвета этого проекта - "Алдар Цыденжапов" и "Резкий", строящиеся для Тихоокеанского флота. На данных корветах новые радары пройдут испытания, по итогам которых будет принято решение о дальнейшей их установке на последующие корабли серии.

Сообщается, что новые РЛС более "дальнобойные", чем используемые флотом вращающиеся. Они легко обнаруживают не только корабли и самолеты, но и низколетящие над водой объекты, включая беспилотники.

Внешне антенный блок новых РЛС представляет собой три стационарных приемо-передающих устройства, закрепленных на многогранной башенке. Новый радар дает возможность оператору получать непрерывную картинку, в то время как при использовании старых вращающихся радаров картинка прерывалась по мере вращения антенного блока.

Ожидается, что с применением новой РЛС корветы проекта 20380 будут уверенно и на гораздо большем удалении засекать и идентифицировать низколетящие и малоразмерные цели, несмотря на помехи.